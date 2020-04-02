Під час карантину в Україні в три рази піднімуть зарплати, але далеко не всім

Як повідомляє Politekа, значну надбавку за роботу під час епідемії китайського вірусу отримають медичні працівники. Про це заявила прес-слуба МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав указ, згідно з яким за березень медпрацівники отримають надбавку у розмірі трьох посадових окладів. У міністерстві назвали, хто саме отримає більшу зарплату:

екстрені медичні техніки;

пульмонологи;

інфекціоністи;

патологоанатоми;

епидемиологи;

лікарі-лаборанти;

анестезіологи;

радіологи;

бактеріології;

рентгенологи;

вірусологи;

сімейні лікарі загальної практики;

терапевти;

педіатри;

інші медики-фахівці, що займаються лікуванням підтверджених випадків уханьского вірусу;

медсестри;

молодші сестри;

сестри-господарки;

реєстратори;

сестра-хазяйка;

водії "швидких".

У МОЗ відзначаються, що співробітникам будуть доплачувати весь час, поки тривають заходи щодо запобігання, локалізації та боротьби зі спалахами захворювання.

Раніше лікарі попросили українців не звертатися до них даремно, зокрема, не йти в медустанови з температурою близько 37 градусів і без явних симптомів китайського вірусу. Адже неправдиві скарги відволікають лікарів від важких випадків, де на кону стоять життя пацієнтів. При цьому деякі медпрацівники змушені працювати по дві зміни.

За словами медиків, запускати хворобу теж небезпечно. В умовах епідемії дуже важливо адекватно оцінювати свій стан і вчасно звертатися за допомогою.

Нагадаємо, масове звільнення лікарів почалося в Україні: "замість них МОЗ наймає...".

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