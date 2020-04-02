Во время карантина в Украине в три раза поднимут зарплаты, но далеко не всем

Как сообщает Politekа, значительную прибавку за работу во время эпидемии китайского вируса получат медицинские работники. Об этом заявила пресс-слуба Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал указ, согласно которому за март медработники получат прибавку в размере трех должностных окладов. В министерстве назвали, кто именно получит большую зарплату:

экстренные медицинские техники;

пульмонологи;

инфекционисты;

патологоанатомы;

епидемиологи;

врачи-лаборанты;

анестезиологи;

радиологи;

бактериологи;

рентгенологи;

вирусологи;

семейные и врачи общей практики;

терапевты;

педиатры;

другие медики-специалисты, занимающиеся лечением подтвержденных случаев уханьского вируса;

медсестры;

младшие сестры;

сестры-хозяйки;

регистраторы;

сестра хозяйка;

водители "скорых".

В Минздраве отмечаются, что сотрудникам будут доплачивать все время, пока длятся мероприятия по предупреждению, локализации и борьбе со вспышками заболевания.

Ранее врачи попросили украинцев не обращаться к ним по пустякам, в частности, не идти в медучреждения с температурой около 37 градусов и без явных симптомов китайского вируса. Ведь ложные жалобы отвлекают врачей от тяжелых случаев, где на кону стоят жизни пациентов. При этом некоторые медработники вынуждены работать по две смены.

По словам медиков, запускать болезнь тоже опасно. В условиях эпидемии очень важно адекватно оценивать свое состояние и вовремя обращаться за помощью.

Напомним, массовое увольнение врачей началось в Украине: "вместо них Минздрав нанимает...".

Как сообщала Politeka, Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией.

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