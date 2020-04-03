Андрій Пальчевський розповів про кричущу ситуацію, яка виникла в Україні в розпал епідемії

Про це український телеведучий сказав у відеозверненні, яке було опубліковане на його сторінці у Facebook. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

Так, одна з приватних київських клінік, яка до недавнього часу належала людині, яка зараз, за словами Пальчевського, керує всією медициною, бере 80 тисяч гривень у заставу під кожного хворого. Плюс вимірюються сотнями тисяч гривень тести і так далі.

«У мене питання: яким чином людина, яка була уповноважена президентом Зеленським подбати про клініки не приватні, так швидко спромоглася створити у себе… такий чудовий сервіс. 80 тисяч люди повинні вносити. Тобто десятки тисяч доларів явно буде коштувати лікування. І ці люди забороняють нам колупатися пальцем у носі?», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Пальчевський розповів, що в Україні "смотрящі" за медициною заходилися закривати лабораторії, щоб встановити монополію в ситуації з зараженими.

"Ви бачите, різко почала зростати кількість хворих, але це абсолютно не відповідає реальній картині. Між тим медична мафія закриває лабораторії... Хочеться сказати, ні при Порошенко, ні при Януковичі цього навіть уявити собі неможливо...", - заявив Пальчевський.

А совесть? А совесть? Свою больничку подготовили,а государственные?!! Не получилось??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 3. April 2020

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