Він умів змінювати життя на краще...

Серце колишнього міністра освіти Івана Вакарчука зупинилося на 74-му році життя

Цю інформацію у своєму Facebook опублікував нардеп Володимир В'ятрович, передає Politeka.net.

Відомо, Іван Вакарчук помер сьогодні, 4 квітня.

"Велика втрата. Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той, хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, змінюючи цю галузь. Він зробив так, що з 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не виправдалася. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природної, математичної та фізичної освіти в школі", - написав парламентарій в своєму особистому Facebook.

Точна причина смерті батька народного депутата Святослава Вакарчука поки не називається.

Варто відзначити, що Іван Вакарчук з 2007 по 2011 рік очолював Міністерство освіти України.

Протягом 1990-2007 і 2010-2013 років Іван Вакарчук працював на посаді ректора Львівського університету. У березні 2007 року Іван Вакарчук отримав звання Герой України з врученням ордена Держави.

України зі сльозами відреагували на публікацію і висловили співчуття рідним Вакарчука-старшого.

"Важка втрата, царство небесне!", "Вічна йому пам'ять", "Дуже-дуже шкода...", "Це мій ректор, дуже шкода...", "Співчуття рідним і близьким", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Святослава Вакарчука провели з політики. Зокрема, деякі ЗМІ запустили чутку про те, що Вакарчук планує скласти депутатський мандат через низькі рейтинги "Голоси".

Українці не змогли залишитися осторонь і почали активно коментувати цю новину в мережі.

Багато хто висловили надію на те, що інформація правдива і Вакарчук піде з політики. Були і ті, хто відзначав, що така інформація ходить в ЗМІ не перший раз, але Вакарчук так і не пішов.

Нагадаємо, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Голос Вакарчука зганьбився брудним піаром на тему Майдану.

Також Politeka писала, що рейтинг Вакарчука різко змінився, скандальні дані не приховати.