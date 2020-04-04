У Гідропарку в Києві займаються на спортмайданчику порушили правила карантину і влаштували бунт

Про це в прямій трансляції на своєму фейсбук заявив активіст Михайло Ковальчук, пише Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Поліція і Нацгвардія розганяли по домівках спортсменів, які тренувалися на спортмайданчику. Займаються намагалися відстояти своє право займатися. Крім того, деякі були без масок, стверджуючи, що вони їм не потрібні.

«Здоровим людям не потрібно носити маски», – заявили спортсмени.

Кияни додали, що Конституція України не забороняє припиняти тренування з-за карантину.

З 6-го квітня поліція пообіцяла обмежити доступ до тренажерного залу на Гідропарку у зв'язку з жорсткістю правил карантину. На мосту, що веде до острова, повинен з'явитися блокпост.

Київські спортсмени збираються добиратися вплав, а більш радикальні з них говятся групуватися, як це було на Майдані, і боротися з владою за можливість займатися в суспільному «качалці».

Поліція і журналісти налетіли на качалку в ГП , як коршуни. Правоохоронні органи не виконуйте ганебні антинародні , антиконституційні накази своїх керівників , краще звільнитися ніж жити з ганьбою ! Ви давали клятву не керівникам , а УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!!! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=891068148077852&id=100015240257588 Ковальчук Михайло Михайло Ковальчук Михайло Ковальчук #ЗСЖ #КОВАЛЬЧУК #МЕО #НПРУ #go_vegan #veganbodybuilding Gepostet von Михайло Ковальчук am Samstag, 4. April 2020

Нагадаємо, що розкриті подробиці про нові методи боротьби з вірусом. Швеція по-своєму намагається боротися з небезпечним китайським вірусом. Незважаючи на світову практику, офіційний Стокгольм вирішив відмовитися від радикальних обмежень і по-своєму вести боротьбу з вірусом.

Тому в нашій країні також могли не вводити карантин, а піти по стопах" Стокгольма.

У Швеції досі працює громадський транспорт, а роботодавцям тільки порадили перевести працівників на віддалений режим.

Директива уряду дозволяє навчальним закладам самостійно вирішувати, як потрібно працювати в умовах пандемії. Це пов'язано з тим, що радикальні обмеження в умовах карантину суперечать основам демократії країни.

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