Таких прикладів досить багато

Український педіатр Євген Комаровський пояснив, чому підступним вірусом перехворіють не всі люди

Як передає Politeka, про це він розповів на відео, яке розміщене в YouTube (щоб подивитися, доскролльте сторінку до кінця).

Серед питань, які задавали медику пролунало таке: «Чому дружина першого інфікованого з Чернівців не заразилася разом з чоловіком?».

Комаровський відповів, що все залежить від імунітету людини.

«Є таке поняття, як місцевий імунітет, захист слизових оболонок і всі люди різні. Просто є люди, які мають хороший імунітет і вони не хворіють і таких досить багато. Тому не потрібно боятися і нагнітати», - відповів доктор.

"Тести, які роблять, вони визначають наявність антитіл... Швидше за все, в організмі жінки їх не виявили. Вірус залетів, вірус вилетів", - додав Комаровський.

Раніше доктор Комаровський розповів секрети підняття імунітету у дітей.

Фахівець запевнив, що корекція імунітету можлива тільки при дотриманні і кореляції таких параметрів, як: перебування на свіжому повітрі, фізичні навантаження, ненасильницький годування, провітрювання кімнати і своєчасне спорожнення кишечника.

Також дітям варто обмежити спілкування з хворими, а батькам — правильно надавати допомогу при вірусних інфекціях.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, чому не можна змінювати паперову книгу на електронну.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, як правильно міряти температуру.

Також Politeka писала, що педіатр розповів про хвороби брудних рук.