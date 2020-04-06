Андрій Пальчевський розповів, як влада обманює українців, приховуючи правду про кількість заражених китайським вірусом

Як повідомляє Politeka, такою інформацією український телеведучий поділився у новому ролику на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео - проскрольте вниз).

Андрій Пальчевський обурився, що за офіційною статистикою в Україні так мало заражених китайським коронавірусом, тоді як у сусідніх країнах щодня фіксують тисячі випадків.

"У сусідів 1700 за день!!! А у нас 11 хворих??? Пора кликати ВООЗ! SOS", - зазначив телеведучий.

За словами Андрія Пальчевського, уряд просто приховує справжній стан речей в Україні. Для прикладу він навів Росію, Білорусь, Італії і США, де хвороба вже лютує щосили, і нагадав, що в українців просто немає коштів для діагностики китайської вірусу.

"Вони брешут нам про кількість хворих. Сьогодні вночі в Росії, зараз пройшла інформація, тисяча людей. У Білорусії - 700 чоловік, а в Україні - 34, або 105, або ще щось. Так у нас 10 тисяч хворих у день, я вас запевняю. Точно так, як це відбувається в Італії, в інших країнах де вже сотні тисяч хворих і, як ви розумієте, в Америці хворіють, більше того, і вмирають, тисячі в день. А у нас - то три, два, і тестів немає", - заявив Андрій Пальчевський.

Він висловив надію, що рано чи пізно український народ розбереться з "виродками у владі". Ось тільки, на думку телеведучого, "ми вже поховаємо коханих".

Пора звать ВОЗ! SOS У соседей 1700 за день!!! А у нас 11 заболевших??? Пора звать ВОЗ! SOS Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 6. April 2020

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