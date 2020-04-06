У Володимира Зеленського привітали з ювілеєм українську співачку Ірину Білик

Народній артистці України 6 квітня виповнюється 50 років. З цього приводу Офіс президента публічно виступив з привітаннями.

«Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик. Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують всі, незалежно від віку, тому що вони - про красу, гармонію і любов. Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів і якомога більше прекрасних творів», - йдеться в публікації прес-служби ОП.

Втім, такий красивий жест оцінили не всі українці. Так, деякі вирішили нагадати президенту про те, що в свій час Білик закликала Україну помиритися з Росією.

«Зеленський знайшов кого вітати, Біличку хамеліоншу, яка закликала помиритися з Путіним. Тьху! А чи вітав він особисто з Днем Народження, з 90-річчям генія світової поезії, патріотку, суперталановитішу Ліну Костенко? Сумніваюся», «З одного стада ... стада лицедіїв», «це важлива подія в житті України безсумнівно. чекаємо привітання Монатику і Оленці», «Така визначна подія для усієї України навіть Презедент звернув увага. Більше важливих питань для нього не знайшлося», «Ні, ну в середині 90-х вона співала досить непогано. І навіть державною мовою. Це потім скурвилась і обмоскалилась», - пишуть люди.

Відзначимо також, що сама Білик активно веде свою сторінку в Instagram і опублікувала там пост з нагоди свого ювілею. У ньому вона розмістила свою фотографію і оголосила про вихід нового альбому. На останніх знімках можна побачити, як популярна співачка виглядає зараз.

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