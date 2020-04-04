Известная украинская певица Ирина Билык появилась на обложке одного из журналов

Звезда отечественной эстрады часто удивляет своими образами, пишет Politeka.net. В этот раз на обложке одного из журналов она покорила своей яркой внешностью.

Билык позировала в зеленом полупрозрачном плаще. Она подвязала наряд поясом с черными надписями, выделив тонкую талию.

Откровенное декольте плаща все же никак не приоткрыло виды на более интимные места.

Под верхней одеждой виднелось нечто похожее на на нижнее белье.

На звезде был макияж с акцентом на красные губы. Желтые тени и стрелки на веках дополнили образ.

Ирина смотрела в камеру, приоткрыв губы. При этом ее волосы были распущены.

Все же звезда просто нереальная!

"Этот номер вы точно не можете пропустить! 😉 Уже читаете?", - написали авторы поста.

Стоит отметить, что на обложке журнала написано: "Ирина Билык готовится к 50-летию".

За 15 минут пост собрал десятки лайков и ни одного комментария.

Ранее мы писали, что Ирина Билык позировала в наряде с открытыми плечами.

Макияж звезды был сделан с акцентом на яркие губы и пышные ресницы. Красотка опустила глаза, посветив блестящими тенями.

"Будьте здоровы! Не паникуйте! Берегите себя и близких!", - написала артистка в посте.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык рассказала, как ее разыграли на 1 апреля, который в народе называют Днем дурака.

Как призналась артистка, ей в шутку заявили - карантин в Украине продлили.

"Мне сегодня сказали, что карантин продлят до сентября 🤪 и я поверила 🤣", - написала звезда.

Пост в Инстаграм она подкрепила фото в пиджаке поверх кружевного белья. Также Билык была на высоких кожаных сапогах на каблуке и экстремально короткой юбке, которую звезда еще и приподняла.

Напомним, Билык заступилась за "родных" россиян перед Украиной: "В чем они виноваты?".

Как сообщала Politeka, Билык с перекроенным лицом взбудоражила видом после шумного праздника: фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Билык прервала молчание и раскрыла свой страшный диагноз: "Как у Фриске...".