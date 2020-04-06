Наталья Могилевская поздравила свою подругу Ирину Билык с днем рождения необычным способом

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала архивный снимок, передает Politeka.net. На фото Билык и Могилевская, одетые в странные головные уборы с перьями, целуются. Их губы соприкасаются очень близко, в результате чего фото выглядит очень пикантно.

«Моя Любовь! С днём рождения! Ты Ангел! Ты Легенда! Ты автор моих любимых украинских песен! Живи, Люби, Радуй нас!», - подписала Могилевская пост.

За полчаса фото собрало более 3,5 тысяч лайков. В комментариях поклонники присоединяются к поздравлениям, а также обсуждают эпатажный поступок Могилевской.

«Красоточки», «О! Нашла тоже какое фото выложить», «Как то...», «Быстро пролетело время, я вспоминаю как Ира Билык появилась со своим песнями, а уже 50 лет», «Две королевы», «Две легенды. Лучшие», «Как то все очень засекречено! Кому надо тот понял?! Это про Ирину Билык?! С Днём Рождения! Она великолепна!», - пишут пользователи сети.

Как известно, 6 апреля Ирине Билык исполняется 50 лет. Многие звезды украинского шоу-бизнеса уже поздравили знаменитость с юбилеем. Так, друг певицы Филипп Киркоров опубликовал в сторис песню «Снег», которую ему подарила Билык. Также артистку поздравила Алина Гросу, которой Билык помогла стать звездой.

Напомним, что Могилевская огорошила домашним пением, такого голоса еще никто не слышал: "Ничего себе".

Как сообщала Politeka, Могилевская в свадебном платье поразила внешним видом, фото облетело сеть: "Совет да любовь!".

Также Politeka писала, что Ирина Билык взбудоражила видом в прозрачной одежде: "Нереальная".