Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников нескромным фото и шуткой про карантин

Как сообщает Politeka, знаменитость выложила новые соблазнительные кадры на своей странице в Instagram.

Певица поделилась, что ее разыграли на 1 апреля, который в народе называют Днем дурака. Как призналась Ирина Билык, ей в шутку заявили, что карантин и из-за эпидемии китайского вируса в Украине продлили, а она поверила.

"Мне сегодня сказали, что карантин продлят до сентября 🤪 и я поверила 🤣", - написала звезда.

По такому поводу Ирина Билык выложила в сети новое соблазнительную фотографию. Певица снялась в пиджаке поверх кружевного белья, высоких кожаных сапогах на каблуке и экстремальной короткой юбкой, которую Билык еще и приподняла, обнажив бедро в чулке.

Пользователи соцсети восхитились красотой 49-летней артистки. Многи также рассказали, как разыграли своих близких в День дурака или были одурачены сами.

"Шикарна 😍👍😘"; "Прислали "Официальную бумагу" о том, что В Днепре будут выкорчевать берёзы. А на их место садить деревья, что растут в северной части Америки! 😂😂😂"; "Ирина, возможно это не шутки...наслаждаемся каждым днём жизни"; "Эта шутка прокатила с моим мужем🙂 тоже поверил".

Ранее Ирина Билык рассказала о том, с кем встречается ее старший сын Глеб, и сообщила, что молодые люди собираются играть свадьбу. Речь идет об их совместном ребенке с Андреем Оверчуком. Певица прожила с ним в браке четыре года и развелась вскоре после рождения сына. После развода карьера Ирины пошла в гору, а вот у Андрея, который работал моделью, добиться славы, как в звездной жены, не получилось.

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