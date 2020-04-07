Трудовим мігрантам з України спершу доведеться пройти двотижневий карантин

Про це пише місцеве видання Yle.

За інформацією місцевих ЗМІ, міністерство праці Фінляндії незабаром хоче організувати чартерні рейси для доставки в країну сезонних сільгоспробітників з України.

Через обмежувальні заходи, які влада ввела на тлі епідемії китайського вірусу, фінські фермери зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили.

В уряді впевнені, якщо фермери вчасно не проведуть весняні польові роботи, то це призведе до дефіциту продуктів харчування та різкого стрибка цін.

Тому фінські міністри вже прискорено працюють над цією стратегією, і в майбутньому планують залучити близько 1500 працівників з країн, чиї громадяни часто працюють на сезонних підприємствах у Фінляндії.

Перш, ніж трудових мігрантів допустять до роботи, по прильоту в країну їм доведеться пройти двотижневий карантин. Влада також хоче запустити спеціальну рекламну кампанію, яка допоможе залучити до цих робіт місцевих жителів з числа безробітних або тих, кого відправили у примусову відпустку через запроваджений карантин.

Раніше ми розповідали, як Швеція без карантину справляється з епідемією небезпечного вірусу. У країні досі працює громадський транспорт, а роботодавцям тільки порадили перевести працівників на віддалений режим.

Директива уряду дозволяє навчальним закладам самостійно вирішувати, як потрібно працювати в умовах пандемії.

Столичний аеропорт продовжує працювати у звичному режимі, як і бари, кінотеатри, магазини. Але ліберальні заходи обмеження не означають, що китайський вірус обійшов Швеції стороною. На сьогоднішній день в країні близько 5,5 тисяч підтверджених випадків зараження.

Медики в Швеції попереджають, що спад епідемії буде влітку, а восени може початися друга хвиля захворювань. Але вона може пройти непомітно, якщо буде сформовано колективний імунітет.

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