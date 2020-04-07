Весь світ зараз пильно спостерігає за Білоруссю, де Олександр Лукашенко вирішив не вводити карантин на тлі епідемії

Про це популярний український лікар Євген Комаровський розповів в ефірі програми Big Money, передає Politeka.net.

За його словами, Олександр Лукашенко рішення не вводити в країні карантин приймав не одноосібно.

Комаровський упевнений, що глава Білорусі спершу послухав поради лікарів епідеміологів, представників Академії наук, які знали, коли давали свої рекомендації, що «він з них шкуру спустить, якщо щост не так».

«Насправді зараз, я думаю, що всі, всі дивляться на Білорусь. Ті, хто ввів карантин, просто мріють про те, щоб завтра в Білорусі сталася катастрофа... Вони найбільше не хочуть, щоб їм ставили потім "Бацьку" в приклад», – заявив він в ефірі програми.

Комаровський стверджує, що зробив би так само, якби він сам керував країною.

"Президент Лукашенко взяв на себе політичну відповідальність за народ... Але поруч з ним були лікарі, епідеміологи, академія наук... Але інші держави зараз стежать за ситуацією в Білорусі... Для них це буде приклад: бачите, який там мор, а ми молодці, у нас такого немає", - резюмував популярний український доектор в ефірі Big Money.

Раніше ми розповідали про те, що Олександр Лукашенко вирішив по-своєму боротися з китайським вірусом. Лідер Білорусі впевнений, що в країні не потрібно вводити карантин, а обмежувальні заходи можуть тільки погіршити ситуацію.

Він також додав, що "замикати людей в тухлих квартирах – це не метод".

«Ми вбиваємо людей у цих квартирах. Нас завжди вчили: якщо на ГРВІ, грип та інше, треба на вулицю виходити, дихати свіжим повітрям, провітрювати приміщення», - заявляв президент Білорусі.

За словами Лукашенка, «ізолюючи людей в своїх будинках і квартирах, ніхто не знає, здорові вони чи вже чимось заразилися», і вони «перебувають у своїй зачиненій квартирі в атмосфері вірусів».

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