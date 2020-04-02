Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, на каких условиях готов объединиться с Россией

Как сообщает Politeka, глава государства прокомментировал создание Союзного государства с РФ во время интервью в Минске, передает агентство "Белста".

Александр Лукашенко от лица Беларуси дал согласие соблюдать договор с Россией. В то же время, он требует одинаковых условий для обоих государств. Пока же позиции неравны как для граждан, так и для экономики.

"Договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип - равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено", – сообщил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что китайский вирус разрушил и то немногое, что было достигнуто. Так Россия без предупреждения закрыла границы, изолировавшись от соседей. По словам белорусского президента, россиянам следовало посоветоваться перед тем, как принимать радикальные меры. "А как насчет формулы "друг познается в беде"?", - возмутился Лукашенко. Он подчеркнул, что в Беларуси эпидемиологическая ситуация намного лучше, чем в России.

Несмотря на это, Александр Лукашенко не октазывается от идеи слияния с Россией, если последняя изменит свою политику.

"Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы - большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", – почеркнул президент.

Он не против даже единой валюты, если это будет не белорусский или российский рубль. По его мнению, сейчас главные вопрос состоит в том, кому станет во главе эмиссионного центра: "Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?".

Ранее Украина поддержала продление Европейским союзом санкций в отношении Беларуси еще на один год. Она присоединилась к списку стран, которые ввели эмбарго на продажу беларусам оружия и оборудования, которые могут быть применены для репрессий внутри страны. Кроме того, отдельные ограничения касаются чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств, совершенных в 1999-2000 годах.

Напомним, Лукашенко рассмеялся в лицо врачу: «Надо работать как в Беларуси, и не будет как в Италии».

Как сообщала Politeka, Лукашенко резко взъелся на Путина, разгорается скандал.

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