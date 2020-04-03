Президент Беларуси Александр Лукашенко грубо ответил своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе на обвинения в сокрытии информации о распространении китайского вируса

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют», - высказался президент Беларуси.

Лукашенко утверждает, что в стране есть только единичные случаи, когда умерли от осложнений пневмонии.

Также он еще раз подчеркнул, что карантин в Беларуси вводить не будут.

«Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких», — заявил Лукашенко и призвал «не заниматься дурью».

Ранее Украина поддержала продление Европейским союзом санкций в отношении Беларуси еще на один год. Она присоединилась к списку стран, которые ввели эмбарго на продажу беларусам оружия и оборудования, которые могут быть применены для репрессий внутри страны. Кроме того, отдельные ограничения касаются чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств, совершенных в 1999-2000 годах.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко рассмеялся в лицо врачу: «Надо работать как в Беларуси, и не будет как в Италии».