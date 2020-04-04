Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как не заболеть на вирус с Ухани

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью телерадиокомпании "Мир" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его слова, уже надоели постоянные упоминания о вирусе.

"Когда начнется пожар, только тогда мы начнем его тушить. Мы если видим очаг, то сразу бросаемся него и начинаем лечить людей", - заявил президент.

По словам Лукашенко, "не надо дурью заниматься там, где не надо".

"Нас же всегда учили – надо чтобы проветренное помещение было; надо, чтобы на свежем воздухе и прочее. Надо у костра посидеть погреться, подышать этим дымом, гарью и прочее. Ну, бороться надо", - заключил он.

Стоить отметить, что не так давно Лукашенко принял участие в хоккейном матче, во время которого заявил журналистам, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Так он ответил на вопрос, не боится ли подхватить вирус.

А вот от заражения, по мнению президента, помогает водка, сауна и работа в поле.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус», – заявил он.

При этом президент добавил, что пользоваться «рецептом» следует не в рабочее время.

Также Лукашенко также посоветовал чиновникам пойти в сауну.

Отметим, что на данный момент известно о 351 случае заражение вирусом в Беларуси.

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