Парафіяни в Житомирі 7 квітня зібралися біля храму УПЦ МП, попри карантин

Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікував на своїй сторінці в Facebook місцевий житель Владислав Малиновський.



На кадрах видно, як велика кількість вірян, попри карантин, попрямували до церкви на свято Благовіщення.

У підписі до світлини автор зазначив, що митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим ризикує повторити долю настоятеля Києво-Печерської Лаври владики Павла, який разом вже заразився вірусом через ігнорування карантину.

Подібна ситуація склалася і на території Вільского (Російського) кладовища у Житомирі.

Користувачі мережі досить негативно відреагували на такі кадри.

"Бізнес! І нічого крім бізнесу", "Чому поліція не приїжджає і не закриває?", "Хтось повинен відповідати за цей зомбі-апокаліпсис.", "Никодиму грошей мало, а тут ще й влада зі своїм карантином."Терміново йдіть до церкви, давайте пожертви, треба будиночок добудувати владики !!!"," Зате спорт на майданчику і парки не можна", "Природний відбір - не вигадка, він усім роздасть по заслугах", - писали в мережі.