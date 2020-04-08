Карантин в Україні буде продовжено після 24 квітня через те, що захворюваність не йде на спад, а навпаки наближається пік епідемії

Про це повідомляє Оbozrevatel з посиланням на джерела в РНБО. Зазначається, що на даний момент ні в кого немає точної інформації по закінченню карантинних заходів, єдине, що не викликає сомнени, так це те, що він не буде скасований 24 квітня. Назвати якісь приблизні дати закінчення карантину можна буде тільки тоді, коли епідемія піде на спад. Але поки в Україні найстрашніше попереду.

"Рішення з карантину буде прийнято тільки після того, як буде зрозуміло, скільки людей перехворіли в легкій формі, у якої кількості людей є імунітет. Вже потім можна буде, наприклад, змінювати режим карантину. Умовно кажучи, якщо багато людей перехворіє в легкій формі, то у них буде імунітет і не трапиться велика спалах після скасування обмежень", – повідомили джерела журналістів.

В РНБО уточнили, що рішення щодо закінчення карантину буде приймати Кабінет міністрів України. Рада нацбезпеки займається тільки стратегічні питання під час епідемії.

Раніше повідомлялося, що уряд хоче пом'якшити карантин в Україні.

У Кабміні розробили план, згідно з яким з 14 квітня в Україні відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.

Інші магазини, торгові центри та перукарні повинні відкритися з 1 травня.

Нагадаємо, що прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину: "До вересня".

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