З'явилися подробиці випробувань дослідного зразка танка Т-72, який виготовили спеціально для ЗСУ

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Міноборони.

Повідомляється, що випробування проходили на полігоні "Десна".

Відомо, що на дослідному зразку було встановлено прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Крім цього, оновлений танк оснастили комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системою, що дозволить бійцям ЗСУ більш ефективно застосовувати озброєння машини в умовах бойових дій.

«Враховуючи збільшення маси, встановлений більш потужний двигун, здійснена заміна елементів ходової частини і додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини. Для поліпшення захисту в ході бою удосконалено комплекс динамічного захисту і оновлена система протипожежного обладнання», - підкреслили в прес-службі відомства.

"Слава Україні!", "Невже домовитися з іноземцями про придбання тепловізійних прицілів це неможлива, надскладна і нецелесообразноя завдання. Громадяни мають право вимагати оснащення ЗСУ не "сліпими" танками", "Т-72 виготовили в Тагілі, ми його тільки модернізуємо", - відреагували українці в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали про успіх ЗСУ на Донбасі. зокрема, на Світлодарському напрямку військовослужбовцям вдалося збити безпілотний літальний апарат "Застава" Bird Eye вартістю $2 млн, який був проведений в Росії.

"Цей БПЛА з 2012 року проводиться в Російській Федерації", - інформує прес-центр.

Також повідомляється, що збитий безпілотник був передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв.

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