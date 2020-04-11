Уряд працює над стратегією виходу з карантину

Цю інформацію в своєму Telegram-каналі повідомив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

Згідно з попереднім планом, режим надзвичайної ситуації триватиме до кінця квітня, а вже в травні, як прогнозує Шмигаль, "Україна повинна вийти на роботу".

Він також пообіцяв вже наступного тижня представити стратегію рестарту національної економіки.

Згідно з планами, які у своєму Telegram-каналі представив Денис Шмигаль, до початку травня буде діяти режим надзвичайної ситуації. Під час цього періоду планується підтримувати соціально незахищені верстви населення та мобілізувати медичні ресурси.

З початку травня протягом місяця уряд планує створити 500 тисяч нових робочих місць, надавати підтримку малому і середньому бізнесу кредитами і частково зняти обмеження в роботі громадського транспорту.

З початку червня до початку липня у планах Кабінету міністрів значиться завершення навчального року, відновлення роботи транспорту за новими правилами, дозвіл відвідування зон відпочинку та послаблення режиму самоізоляції для літніх людей.

Раніше в МОЗ розповідали, що піку епідемії китайського вірусу на 14 квітня може не бути в Україні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Україна має унікальний шанс обійти пік захворюваності небезпечним китайським вірусом.

"Ми можемо його (пік епідемії) обійти, якщо будемо дотримуватися карантинні заходи. До введення карантинних заходів, пік очікувався на 14 квітня. Зараз математичне моделювання показує, що 14 квітня піку у нас не буде", - заявив Ляшко в ефірі телеканалу.

Головний санітарний лікар також додав, що Україна має не таку динаміку зростання кількості хворих, як країни ЄС, тож ми маємо унікальний шанс обійти стороною цей пік.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

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