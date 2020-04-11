Правительство работает над стратегией по выходу из карантина

Эту информацию в своем Telegram-канале сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

Согласно предварительному плану, режим чрезвычайной ситуации будет длиться до конца апреля, а уже в мае, как прогнозирует Шмыгаль, "Украина должна выйти на работу".

Он также пообещал уже на следующей неделе представить стратегию рестарта национальной экономики.

Согласно планам, которые в своем Telegram-канале представил Денис Шмыгаль, до начала мая будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Во время этого периода планируется поддерживать социально незащищенные слои населения и мобилизовать медицинские ресурсы.

С начала мая в течение месяца правительство планирует создать 500 тысяч новых рабочих мест, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу кредитами и частично снять ограничения в работе общественного транспорта.

С начала июня до начала июля в планах Кабинета министров значится завершение учебного года, возобновление работы транспорта по новым правилам, разрешение посещения зон отдыха и ослабление режима самоизоляции для пожилых людей.

Ранее в МОЗ рассказывали, что пика эпидемии китайского вируса на 14 апреля может не быть в Украине. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина имеет уникальный шанс обойти пик заболеваемости опасным китайским вирусом.

"Мы можем его (пик эпидемии) обойти, если будeт соблюдать карантинные меры. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет", - заявил Ляшко в эфире телеканала.

Главный санитарный врач также добавил, что Украина имеет не такую динамику роста количества заболевших, как страны ЕС, поэтому мы имеем уникальный шанс обойти стороной этот пик.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".