Пасха 2020 – це один з найголовніших свят у християнстві, який завершує Великий піст і Страсний тиждень. В Україні здавна діють правила, як відзначати цей день, що потрібно і чого не можна робити.

Коли буде Пасха 2020 в Україні

Дата цього свята змінюється кожен рік, “плаваючи” в проміжку між 4 квітня та 8 травня, але завжди припадає на неділю. Священики визначають, коли треба святкувати Великдень, за спеціальними календарями – пасхаліями. У 2020 році православні українці будуть відзначати Великдень 19 квітня. Це державний вихідний, як і другий день — 20 квітня.

За Великоднем розраховують і інші важливі дати, легко визначити за скільки або через скільки днів після неї буде той чи інший свято. Приміром, Великий піст починається за сім тижнів до свята. Великдень 2020 також впливає на те, коли в 2020 році буде Вознесіння Господнє — воно настане через 40 днів, 28 травня. Трійцю святкують через 50 днів – 7 червня.

Що означає Пасха 2020

Свято присвячений великій події – Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Назва походить від іудейського свята “Песах”, коли євреї відзначають звільнення з єгипетського рабства і результат в Землю Обітовану. Ці події стали прообразом порятунку всього людства через смерть Сина Божого на Хресті. У підсумку свято називають Пасхою, тому що зрада Іуди і суд над Христом сталися якраз перед єврейським святом, а Воскресіння – у святкову ніч.

У православних Великдень 2020 вважається самим головним святом, тоді як протестанти і католики відводять цю роль Різдву. Православні священики пояснюють: найголовніше – не народження Ісуса Христа на світ, а його жертва на Голгофі і воскресіння з мертвих. Таким чином Господь відновив зв'язок з людством, розірвану первородним гріхом. Тому християни вітають один одного словами: “Христос Воскрес” — “Воістину воскрес”.

Великдень прийнято відзначати 40 днів, перший тиждень називається Великодньої або Світлою седмицею. Варто відзначити, що під час Великого посту християни очищають своє тіло і душу від усього лихого. Особливо суворі заборони діють на Страсну п'ятницю, напередодні Великодня. Якщо ж Велика Пасха потрапляє на Благовіщення – святкування влаштовують особливо урочисті.

Великодні традиції та звичаї

У всі часи християни ходили до церкви на святкову службу, але Великдень 2020 може стати винятком. Справа в тому, що по всій Україні діє карантин, в рамках якого заборонені будь-які масові заходи. Українські священики заявили, що будуть проводити служби в закритому режимі, а все, що відбувається – транслювати в інтернеті і на телеканалах. Зокрема, віруючим обіцяють показати в YouTube, що буде відбуватися на Великдень у Києво-Печерській, Святогірській і Почаївській лаврах.

В Україні прийнято освячувати “паски”, яйця та іншу їжу – священики читають молитви і окроплюють все, що принесли віруючі. Таким чином вони благословляють їжу і дають офіційний дозвіл їсти страви, які були заборонені в піст. Відразу після літургії і причастя християни розговляються – вперше їдять не пісні продукти, як правило, накривають багатий стіл і обідають всією родиною.

У народі вважають, що якщо людина помирає у день Великодня – його душа відправляється прямо на Небеса.

Багато цікавих традицій пов'язані з вареними яйцями. Здавна українці фарбують або розписують шкаралупу, “писанки” навіть стали народним мистецтвом. Після освячення прийнято грати в пасхальну гру – стукатися яйцями зі знайомими. Якщо крашанки розбивається – яйце потрібно тут же з'їсти. А ось найміцніші примірники, перевірені в декількох “боях”, прийнято зберігати цілий рік, як оберіг від хвороб і пристріту. Шкаралупу від розбитих яєць краще зберегти до кінця великоднього періоду.

Дітей захищають від пристріту особливим способом: треба перехрестити малюка освяченим яйцем і вимовити змову: «Як це яєчко ніхто ніколи не зурочить, так і (ім'я) ніхто ніколи не зурочить». В народі вірять, що захист подіє, якщо дитина поцілує шкаралупу.

Є цікавий звичай, пов'язаний із пасками. На свято Воскресіння Христового дівчина може спробувати 12 пасок від різних господинь – після цього вона може розраховувати на швидке весілля, а також міцний і щасливий шлюб з коханим чоловіком.

Поки йде Страсний тиждень, священики дозволяють дзвонити в дзвони всім бажаючим. Вважається, що це приносить здоров'я на весь рік.

Пасха 2020 — радісне свято, яке треба зустріти з гарним, бадьорим настроєм і світлими думками. Священики закликають у цей день забути про всі колишні образи і пробачити недругів.

не можна робити на Великдень 2020

Найголовніше у Великдень – не треба злитися, сваритися і сумувати. Пам'ятайте, що церква засуджує лихослів'я і всілякі плітки. Великий гріх – викидати їжу, освячену в храмі.

На Великдень потрібно відпочивати, розговлятися і згадувати про діяння Христа, це свято краще цілком присвятити сім'ї і Богу. У зв'язку з цим заборонена будь-яка робота, включаючи прання, прибирання, догляд за домашньою худобою. Великдень – це вихідний, тому можна відкласти всі справи, як мінімум, до понеділка. Працювати можна тільки в крайніх випадках.

У це свято не можна багато спати, як чоловікам, так і жінкам: треба рано вставати, щоб йти в храм. Крім того, в народі кажуть, що сплячих людей чекає велика невдача: якщо у свято заснув господар – у полі постраждає пшениця, а якщо господиня – льон.

У день свята не рекомендується пекти паски і фарбувати яйця. Як правило, українці намагаються закінчити всі приготування за Страсний тиждень. Те ж стосується генерального прибирання – її краще закінчити, поки не настав Чистий четвер. Ідеальний день, щоб забиратися – середа в останній тиждень перед Великоднем.

Крім того, категорично не можна робити наступне:

зловживати їжею і пити багато алкоголю.

ходити на цвинтар;

вінчатися;

відзначати день народження або влаштовувати

святкування інших подій;

гадати;

давати гроші в борг;

виносити сміття, позбавлятися від старих речей;

митися або купатися (навіть мити голову);

стригтися;

лаятися;

шуміти, голосно слухати музику;

шити;

прати.

Деякі вважають, що вагітним потрібно дотримуватися особливих обмеженнь, але це лише забобони. Раніше сім'я намагалася ховати жінку до пологів, щоб її дитину не наврочили. Тому, наприклад, вагітних не відпускали помолитися в церкві, і не тільки на Велику Пасху. Насправді ж в цьому немає нічого страшного.

Пасха 2020: що покласти у великодній кошик

Обов'язкові складові великоднього кошика — це сирна і здобна паски, а також фарбовані яйця. Страви мають важливе сакральне значення. Сирна паска робиться у формі піраміди, що символізує гору Голгофу, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Здобна паска, яка довго залишається свіжою, символізує життя Ісуса серед людей.

Фарбовані яйця є символом перемоги життя над смертю. З ними пов'язують історію про Діві Марії, яка повідомила римському імператору про воскресіння Христа. Правитель не повірив їй, і тоді вона піднесла йому яйце. Воно відразу забарвилося в червоний колір, підтверджуючи її слова.

В кошик можна додати й іншу їжу, але чого не можна робити - класти туди алкогольні напої.

Народні прикмети на Великдень

Пасха 2020 допоможе передбачити майбутнє і підкаже, до чого готуватися найближчим часом. Наводимо список найпопулярніших прикмет:

Якщо на Великдень небо ясне та сонце грає – чекайте на добрий урожай і тепле літо;

Йде дощ на Великдень – вродить багато жита, в понеділок – буде дощова весна;

Похмура погода – до холодного літа;

Почалася гроза – в цьому році буде пізня і тепла осінь;

Випав сніг – буде багатий урожай;

Вдарили морози – до теплого і затяжного льоту;

Муха впала в блюдо – скоро буде побачення, сверблять губи – до поцілунку;

Чутно зозулю – до вдалого заміжжя, а якщо ворону – до хворобливого розставання;

Дівчина проспала великодню службу – невдало вийде заміж.

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