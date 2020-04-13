Російський співак Олександр Розенбаум розказав, як ставиться до того, що Російська Федерація анексувала Крим
Так, народний артист Росії Олександр Розенбаум на зустрічі з киргизстанськими журналістами прокоментував ситуацію в Україні.
Він вважає, що Крим приєднався до Росії через те, що в Україні сталася революція, яку Розенбаум назвав "піною у кухлі пива".
"Революція - як піна в кухлю пива: треба почекати, поки вона осяде. Будь-яка революція виносить наверх не найкраще в людях. В Україні зараз біда, вона зроблена різними людьми. Комусь дуже вигідно розколювати пострадянський простір", - заявляв співак про Революцію.
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До всього іншого, він висловлював упевненість в тому, що Росія не анексувала Крим, а лише приєднала на законних підставах. На його думку, Росія просто згадала своє минуле і повернула те, що давно належало їй.
"Те, що Крим приєднали до Росії, я вважаю, що це норма. Якщо не згадувати далеке тюркське минуле, Крим відносився до Росії. Україна може бути федералізована. Україна сильна в своїй єдності", - зробив скандальну заяву артист.
Також раніше повідомлялося, що російський співак Олександр Розенбаум висловився про приєднання Криму до РФ і підтримав Путіна.
За його словами, "референдум" щодо приєднання Криму пройшов законно.
Нагадаємо, що Розенбаум різко висловився про героїв України
Як повідомляла Politeka, врятована Розенбаумом дівчина з Криму зажадала гроші.
Також Politeka писала, що Розенбаума рятували лікарі: пережив кілька годин пекла.