Російський співак Олександр Розенбаум розказав, як ставиться до того, що Російська Федерація анексувала Крим

Так, народний артист Росії Олександр Розенбаум на зустрічі з киргизстанськими журналістами прокоментував ситуацію в Україні.

Він вважає, що Крим приєднався до Росії через те, що в Україні сталася революція, яку Розенбаум назвав "піною у кухлі пива".

"Революція - як піна в кухлю пива: треба почекати, поки вона осяде. Будь-яка революція виносить наверх не найкраще в людях. В Україні зараз біда, вона зроблена різними людьми. Комусь дуже вигідно розколювати пострадянський простір", - заявляв співак про Революцію.

До всього іншого, він висловлював упевненість в тому, що Росія не анексувала Крим, а лише приєднала на законних підставах. На його думку, Росія просто згадала своє минуле і повернула те, що давно належало їй.

"Те, що Крим приєднали до Росії, я вважаю, що це норма. Якщо не згадувати далеке тюркське минуле, Крим відносився до Росії. Україна може бути федералізована. Україна сильна в своїй єдності", - зробив скандальну заяву артист.

Також раніше повідомлялося, що російський співак Олександр Розенбаум висловився про приєднання Криму до РФ і підтримав Путіна.

За його словами, "референдум" щодо приєднання Криму пройшов законно.

"Я підтримую Володимира Путіна в твердості прийняття даного рішення. І нема чого ставати на коліна перед Євросоюзом. А те, що хтось став вказувати нам, - це просто маячня", - заявив він. Крім того, він упевнений, що кримчани "хочуть повернутися додому".