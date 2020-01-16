Российский певец Александр Розенбаум считает, что РФ должна «извиниться и покаяться» за «оккупацию» Эстонии, Латвии и Литвы

«Конечно, мы оккупанты Эстонии, Латвии и Литвы. Время было такое. И так сложилось. Но нужно извиниться и покаяться», – сказал он в интервью

Об Украине певец высказался более резко.

Он заявил, что любит Украину и отметил: «Сегодня не быть в (украинском) черном списке приличному человеку просто неприлично». «Дорогие друзья, после Нюрнбергского трибунала называть улицы и проспекты именами Бандеры и Шухевича – это преступление. Для любой приличной и разумной страны это просто позор», – заявил он.

Недавно мы писали, что во время визита в аннексированный Крым российский президент Владимир Путин внезапно «прозрел».

В ходе совещания по вопросам развития Крыма и Севастополя он заявил, что состояние медицины на полуострове «плачевное».

Так, по словам главы РФ, в больницах не хватает специалистов и медицинского оборудование. То же, что есть, – очень изношено, как и сами учреждения, где лечат людей.

При этом он признал тот факт, что ситуация в сфере здравоохранения Крыма «хуже, чем в целом по России».

Путин также пожурил местные власти за то, что на полуострове не решены вопросы относительно лицензирования, из-за чего значительно возросло количество врачей, ведущих частную практику, и услуги их недешевые.

Он потребовал «конкретных предложение» по тому, как улучшить ситуацию в сфере здравоохранения.

Напомним, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.

Как сообщала Politeka, Путин тестирует ракеты для удара по Украине, лидера Кремля вывели на чистую воду.

Также Politeka писала, что Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.