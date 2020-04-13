Российский певец Александр Розенбаум расказал, как относится к тому, что Российская Федерация аннексировала Крым
Так, народный артист России Александр Розенбаум на встрече с кыргызстанскими журналистами прокомментировал ситуацию в Украине.
Он считает, что Крым присоединился к Россию из-за того, что в Украине произошла революция, которую Розенбаум назвал "пеной в кружке пива".
"Революция - как пена в кружке пива: надо подождать, пока она осядет. Любая революция выносит наверх не самых лучших людей. В Украине сейчас беда, она сделана разными людьми. Кому-то очень выгодно раскалывать постсоветское пространство", - заявлял певец о Революции.
Украинская Кардашьян на улице не удержала грудь в кружевном белье: "Мадам, у вас выпало..."
Джамала честно призналась в своем страшном недуге: "На 40 дней поместили в..."
Полякова посветила огромным декольте перед Кошевым из "Квартал 95": "Аж лысина вспотела"
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Ко всему прочему, он выражал уверенность в том, что Россия не аннексировала Крым, а лишь присоединила на законных основаниях. По его мнению, Россия просто вспомнила свое прошлое и вернула то, что давно ей принадлежало.
"То, что Крым присоединили к России, я считаю, что это норма. Если не вспоминать далекое тюркское прошлое, Крым правтически всегда относился к России. Украина может быть федерализирована. Украина сильна в своем единстве", - сделал скандальное заявление артист.
Также ранее сообщалось, что российский певец Александр Розенбаум высказался о присоединение Крыма к РФ и поддержал Путина.
По его словам, "референдум" по присоединению Крыма прошел законно.
Напомним, что Розенбаум резко высказался о героях Украины
Как сообщала Politeka, спасенная Розенбаумом девушка из Крыма потребовала деньги.
Также Politeka писала, что Розенбаума спасали врачи: пережил несколько часов ада.