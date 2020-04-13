Российский певец Александр Розенбаум расказал, как относится к тому, что Российская Федерация аннексировала Крым

Так, народный артист России Александр Розенбаум на встрече с кыргызстанскими журналистами прокомментировал ситуацию в Украине.

Он считает, что Крым присоединился к Россию из-за того, что в Украине произошла революция, которую Розенбаум назвал "пеной в кружке пива".

"Революция - как пена в кружке пива: надо подождать, пока она осядет. Любая революция выносит наверх не самых лучших людей. В Украине сейчас беда, она сделана разными людьми. Кому-то очень выгодно раскалывать постсоветское пространство", - заявлял певец о Революции.

Ко всему прочему, он выражал уверенность в том, что Россия не аннексировала Крым, а лишь присоединила на законных основаниях. По его мнению, Россия просто вспомнила свое прошлое и вернула то, что давно ей принадлежало.

"То, что Крым присоединили к России, я считаю, что это норма. Если не вспоминать далекое тюркское прошлое, Крым правтически всегда относился к России. Украина может быть федерализирована. Украина сильна в своем единстве", - сделал скандальное заявление артист.

Также ранее сообщалось, что российский певец Александр Розенбаум высказался о присоединение Крыма к РФ и поддержал Путина.

По его словам, "референдум" по присоединению Крыма прошел законно.

"Я поддерживаю Владимира Путина в твёрдости принятия данного решения. И незачем становиться на колени перед Евросоюзом. А то, что кто-то стал нам указывать, - это просто бред", - заявил он. Кроме того, он уверен, что крымчане "хотят вернуться домой".