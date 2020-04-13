Великдень 2020 – головне свято для православних українців. В цей день віруючі говорять один одному теплі слова, нагадуючи про Воскресіння Ісуса Христа. Ми пропонуємо найкращі поздоровлення у віршах і прозі.

Коли Великдень 2020 в Україні

Свято здавна відзначають в неділю, але дата постійно змінюється. Її визначають за особливим церковним календарем – Олександрійської пасхалії. Великдень потрапляє у проміжок з 4 квітня по 8 травня.

Пасха 2020 відзначається 19 квітня. Наступний понеділок, 20 квітня – державний вихідний.

З чим вітають на Великдень

В цей день святкують Воскресіння Ісуса після того, як Син Божий помер на хресті за всі людські гріхи. Він переміг саму смерть, а його жертва дозволила Господу відновити з людьми колись втрачений зв'язок.

Назва походить від свята “Песах”, який присвячений Виходу євреїв з Єгипту. Як відомо з Біблії, саме перед єврейською Пасхою Юда Іскаріот зрадив Ісуса, якого схопили, засудили і відправили вмирати на хресті. А в неділю, коли настало саме свято, Спаситель воскрес і покинув гробницю.

Згідно з православними канонами, Велика Пасха головніше все свят, включаючи Різдво Христове. Священики пояснюють, що саме Воскресіння, а не поява Ісуса на світ, приніс спасіння усьому людству. Тому-то українці щороку радісно кажуть кожному зустрічному “Христос Воскрес” і чують у відповідь – “Воістину воскрес”.

40 днів перед святом триває Великий піст, який перетікає в Страсну седмицю. Люди радіють Великодню ще й тому, що можна розговлятися і знову їсти улюблені страви, будучи очищеними душею і тілом.

Привітання з Великоднем 2020 у віршах

Пасха 2020 буде проходити в умовах карантину. Українці змушені сидіти по домівках, щоб не заразитися, тому привітання з Пасхою 2020 будуть як ніколи до речі. Приємні слова російською або українською мовою гарантовано піднімуть настрій співрозмовника і змусять його на час забути про карантинних незручності. Вірші ж додадуть особливу урочистість моменту. Оригінальне твір можна читати коханому чоловікові, красивій дівчині, рідним, близьким і навіть батюшці. Красиве і коротке привітання з Великоднем 2020 підійде, як тост під час святкового застілля, а жартівливе і прикольне, щоб сказати друзям.

Святая, великая Пасха пришла,

Счастье и радость с собой принесла.

Желаю в праздник я вам от души,

Здоровья, удачи, успехов больших.

Веры надежной, в сердцах теплоты,

Чтобы радостей было много простых.

***

З Пасхою прийміть вітання.

Хай вам збудуться бажання.

Хай шле Господь, що воскрес,

Щастя, радості з небес.

Хай у всій вашій родині

Буде мир у кожній днині.

Щоби зійшла Божа ласка,

А смачною була паска.

***

Со Святой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

***

На столі – духмяна паска,

А круг неї - писанки.

Уділи нам, Боже, ласки

На всі дні, на всі віки!

Немала у нас родина,

Та молитва всіх єдина:

Хай розквітне Україна,

Як в погожі дні - весна.

***

Пусть с Пасхою придет тепло,

Здоровье, радость и достаток,

Чтобы все в жизни расцвело,

А каждый день как мед был сладок!

Пускай Христово воскресенье

Каждому сполна раздаст

Праздничное настроенье

И блеск счастливых, ярких глаз!

***

З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю!

Жити в любові і радості від щирого серця бажаю!

Хай буде запашною Великодня Паска

І буде з вами завжди милосердна Божа ласка!

***

Праздник Пасхи пусть наполнит

Душу светом и теплом.

Смех, улыбки самых близких

Озаряют пусть ваш дом.

Пусть негаснущей надежды

В сердце искорка живет,

А еще желаю сил вам,

Веры, счастья круглый год.

***

Чудoвий pанок, cонце cвітить,

Лунaє пiсня дo нeбес,

Pадіють вcі, – дoрослі й дiти,

Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!

Який цe pанок уpочистий,

Нe cтало cмутку, – cмуток щeз,

I cкрізь лeтить тa cлавна вiстка:

Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!

Привітання з Великоднем 2020 в прозі

Проза виручить і допоможе привітати там, де недоречні вірші. З її допомогою можна передати офіційне привітання з Великоднем 2020 партнерам по бізнесу або колегам, наприклад, керівникові від усього колективу. Прозу набагато легше перекласти, якщо потрібно відправити побажання англійською і банально простіше вивчити. У той же час, християнські привітання з Великоднем своїми словами можна сказати хлопцеві, коханій жінці, сестрі, свекрухи, бабусі, подруги, мами і тата. Навіть коротке побажання показує, як людина любить і цінує своїх близьких. Можна вибрати душевне або жартівливе привітання з Великоднем у прозі в залежності від ситуації.

Вітаємо з Великої Великоднем, від усього серця бажаємо завжди впевнено йти за мрією і високими ідеалами, щоб завжди окриляла надія і надихала справжня любов. Нехай ароматні паски, яскраві крашанки і святкова атмосфера зарядять драйвовим настроєм на цілий рік.

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Прийми вітання зі світлим Великоднем! Хочу побажати, щоб ангели оберігали тебе, друже, від будь-яких бід і неприємностей. Нехай Господь завжди шле тобі світлі думки і радісні події в житті, нехай сім'я не перестає радувати, а друзі – допомагають у важкі хвилини. Христос воскрес!

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Ось і дочекалися, настав Великдень 2020! У цей благословенний день бажаю духовності, краси, спокою! Щоб ти завжди домагався бажаних результатів і нічого не затьмарювало радість перемоги. Нехай ця весна подарує тобі велику щиру любов і багато-багато позитивних емоцій. Зі святом!

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Хай Великдень 2020 наповнить вашу душу радістю і теплотою, принесе добробут і стабільність, зміцнить здоров'я і нагородить щасливими миттєвостями. Бажаю, щоб сьогодні ви назавжди прогнали тугу і печаль, а запросили додому радість і безтурботний спокій.

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Христос воскрес! В день Пасхи Христової шлю тобі такі побажання: богатирського здоров'я, достатку в домі, побільше світлих думок, адекватної впевненості у своїх силах і надійних друзів. Нехай кожен день приносить щось нове і тільки хороше. Будь щасливим і досягай успіху в будь-якій справі з Божою допомогою.

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Від усієї душі вітаю з Воскресінням Христовим. Ісус помер за нас на хресті, але воскрес із мертвих і врятував всіх людей від вічних мук. Я вітаю тебе з цією великим подією і бажаю ніколи не забувати про те, чим ми зобов'язані Господу, щоб віра допомогла впоратися з будь-якою життєвою проблемою і вийти переможцем навіть із самих складних ситуацій.

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Радійте, православні, прийшов Великдень 2020! У цей день бажаю, щоб Господь подарував багато приємних моментів і душевної рівноваги! Нехай збудуться всі мрії, а всі біди розбиваються об міцний щит християнської віри. Зі святом – Христос воістину воскрес!

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