Великдень 2020 – головне свято для православних українців. В цей день віруючі говорять один одному теплі слова, нагадуючи про Воскресіння Ісуса Христа. Ми пропонуємо найкращі поздоровлення у віршах і прозі.
Коли Великдень 2020 в Україні
Свято здавна відзначають в неділю, але дата постійно змінюється. Її визначають за особливим церковним календарем – Олександрійської пасхалії. Великдень потрапляє у проміжок з 4 квітня по 8 травня.
Пасха 2020 відзначається 19 квітня. Наступний понеділок, 20 квітня – державний вихідний.
З чим вітають на Великдень
В цей день святкують Воскресіння Ісуса після того, як Син Божий помер на хресті за всі людські гріхи. Він переміг саму смерть, а його жертва дозволила Господу відновити з людьми колись втрачений зв'язок.
Назва походить від свята “Песах”, який присвячений Виходу євреїв з Єгипту. Як відомо з Біблії, саме перед єврейською Пасхою Юда Іскаріот зрадив Ісуса, якого схопили, засудили і відправили вмирати на хресті. А в неділю, коли настало саме свято, Спаситель воскрес і покинув гробницю.
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Згідно з православними канонами, Велика Пасха головніше все свят, включаючи Різдво Христове. Священики пояснюють, що саме Воскресіння, а не поява Ісуса на світ, приніс спасіння усьому людству. Тому-то українці щороку радісно кажуть кожному зустрічному “Христос Воскрес” і чують у відповідь – “Воістину воскрес”.
40 днів перед святом триває Великий піст, який перетікає в Страсну седмицю. Люди радіють Великодню ще й тому, що можна розговлятися і знову їсти улюблені страви, будучи очищеними душею і тілом.
Привітання з Великоднем 2020 у віршах
Пасха 2020 буде проходити в умовах карантину. Українці змушені сидіти по домівках, щоб не заразитися, тому привітання з Пасхою 2020 будуть як ніколи до речі. Приємні слова російською або українською мовою гарантовано піднімуть настрій співрозмовника і змусять його на час забути про карантинних незручності. Вірші ж додадуть особливу урочистість моменту. Оригінальне твір можна читати коханому чоловікові, красивій дівчині, рідним, близьким і навіть батюшці. Красиве і коротке привітання з Великоднем 2020 підійде, як тост під час святкового застілля, а жартівливе і прикольне, щоб сказати друзям.
Святая, великая Пасха пришла,
Счастье и радость с собой принесла.
Желаю в праздник я вам от души,
Здоровья, удачи, успехов больших.
Веры надежной, в сердцах теплоты,
Чтобы радостей было много простых.
***
З Пасхою прийміть вітання.
Хай вам збудуться бажання.
Хай шле Господь, що воскрес,
Щастя, радості з небес.
Хай у всій вашій родині
Буде мир у кожній днині.
Щоби зійшла Божа ласка,
А смачною була паска.
***
Со Святой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
***
На столі – духмяна паска,
А круг неї - писанки.
Уділи нам, Боже, ласки
На всі дні, на всі віки!
Немала у нас родина,
Та молитва всіх єдина:
Хай розквітне Україна,
Як в погожі дні - весна.
***
Пусть с Пасхою придет тепло,
Здоровье, радость и достаток,
Чтобы все в жизни расцвело,
А каждый день как мед был сладок!
Пускай Христово воскресенье
Каждому сполна раздаст
Праздничное настроенье
И блеск счастливых, ярких глаз!
***
З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю!
Жити в любові і радості від щирого серця бажаю!
Хай буде запашною Великодня Паска
І буде з вами завжди милосердна Божа ласка!
***
Праздник Пасхи пусть наполнит
Душу светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом.
Пусть негаснущей надежды
В сердце искорка живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год.
***
Чудoвий pанок, cонце cвітить,
Лунaє пiсня дo нeбес,
Pадіють вcі, – дoрослі й дiти,
Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!
Який цe pанок уpочистий,
Нe cтало cмутку, – cмуток щeз,
I cкрізь лeтить тa cлавна вiстка:
Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!
Привітання з Великоднем 2020 в прозі
Проза виручить і допоможе привітати там, де недоречні вірші. З її допомогою можна передати офіційне привітання з Великоднем 2020 партнерам по бізнесу або колегам, наприклад, керівникові від усього колективу. Прозу набагато легше перекласти, якщо потрібно відправити побажання англійською і банально простіше вивчити. У той же час, християнські привітання з Великоднем своїми словами можна сказати хлопцеві, коханій жінці, сестрі, свекрухи, бабусі, подруги, мами і тата. Навіть коротке побажання показує, як людина любить і цінує своїх близьких. Можна вибрати душевне або жартівливе привітання з Великоднем у прозі в залежності від ситуації.
Вітаємо з Великої Великоднем, від усього серця бажаємо завжди впевнено йти за мрією і високими ідеалами, щоб завжди окриляла надія і надихала справжня любов. Нехай ароматні паски, яскраві крашанки і святкова атмосфера зарядять драйвовим настроєм на цілий рік.
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Прийми вітання зі світлим Великоднем! Хочу побажати, щоб ангели оберігали тебе, друже, від будь-яких бід і неприємностей. Нехай Господь завжди шле тобі світлі думки і радісні події в житті, нехай сім'я не перестає радувати, а друзі – допомагають у важкі хвилини. Христос воскрес!
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Ось і дочекалися, настав Великдень 2020! У цей благословенний день бажаю духовності, краси, спокою! Щоб ти завжди домагався бажаних результатів і нічого не затьмарювало радість перемоги. Нехай ця весна подарує тобі велику щиру любов і багато-багато позитивних емоцій. Зі святом!
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Хай Великдень 2020 наповнить вашу душу радістю і теплотою, принесе добробут і стабільність, зміцнить здоров'я і нагородить щасливими миттєвостями. Бажаю, щоб сьогодні ви назавжди прогнали тугу і печаль, а запросили додому радість і безтурботний спокій.
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Христос воскрес! В день Пасхи Христової шлю тобі такі побажання: богатирського здоров'я, достатку в домі, побільше світлих думок, адекватної впевненості у своїх силах і надійних друзів. Нехай кожен день приносить щось нове і тільки хороше. Будь щасливим і досягай успіху в будь-якій справі з Божою допомогою.
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Від усієї душі вітаю з Воскресінням Христовим. Ісус помер за нас на хресті, але воскрес із мертвих і врятував всіх людей від вічних мук. Я вітаю тебе з цією великим подією і бажаю ніколи не забувати про те, чим ми зобов'язані Господу, щоб віра допомогла впоратися з будь-якою життєвою проблемою і вийти переможцем навіть із самих складних ситуацій.
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Радійте, православні, прийшов Великдень 2020! У цей день бажаю, щоб Господь подарував багато приємних моментів і душевної рівноваги! Нехай збудуться всі мрії, а всі біди розбиваються об міцний щит християнської віри. Зі святом – Христос воістину воскрес!
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