Киянка розповіла про те, як отримала штраф у розмірі 34 тисяч гривень за те, що вирішила зняти поліцейських на камеру

Про кричущий випадок мешканка столиці Олександра Навроцька розповіла на своїй сторінці в Фейсбук. За її словами, 8 квітня вона вийшла в аптеку і проходила по вулиці Лабораторній в Печерському районі, де як раз в той момент поліцейські проводили затримання місцевих жителів, які влаштували протест проти нової забудови.

Жінка, яка мимоволі стала очевидцем того, що відбувається, вирішила зняти все на відео, однак для неї це закінчилося дуже плачевно.

«Коли я вийшла з дому, на шляху в аптеку вже був натовп поліцейських і кілька моїх сусідів. Я звернулася до співробітників поліції з проханням пояснити, що сталося. Не отримавши коректної відповіді я перейшла на іншу сторону вулиці, щоб уникнути натовпу і почала знімати», - розповіла киянка.

Після цього до неї підбігли троє поліцейських і силою затягли її в автобус, де вже було кілька десятків людей.

«Коли мене затримували, мені вивернули руку, почали крутити, як якусь терористку. Я кілька разів втрачала свідомість. Швидку мені поліція не викликала, хоча про це просили кілька разів. У несвідомому стані мене затягли в автобус, пізніше мене в ньому поставили на коліна. Я просто була шокована. Коли прийшла до себе, зрозуміла, що крім мене в автобусі було ще близько 30 осіб. Телефонувати рідним та адвокату заборонили», - поскаржилася жінка.

Її доставили в райвідділ, де правоохоронці заявили, що затримали її за порушення карантину і непокору поліції. Тепер жінці загрожує штраф у 17-35 тисяч гривень за перше порушення і ще один – за друге.

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