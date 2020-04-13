Киевлянка рассказала о том, как получила штраф в размере 34 тысяч гривен за то, что решила снять полицейских на камеру

О вопиющем случае жительница столицы Александра Навроцкая рассказала на своей странице в Фейсбук. По ее словам, 8 апреля она вышла в аптеку и проходила по улице Лабораторной в Печерском районе, где как раз в тот момент полицейские проводили задержание местных жителей, которые устроили протест против новой застройки.

Женщина, невольно ставшая очевидцем происходящего, решила снять все на видео, однако для нее это закончилось весьма плачевно.

«Когда я вышла из дома, на пути в аптеку уже была толпа полицейских и несколько моих соседей. Я обратилась к сотрудникам полиции с просьбой объяснить, что случилось. Не получив корректного ответа я перешла на другую сторону улицы, чтобы избежать толпы и начала снимать», - рассказала киевлянка.

После этого к ней подбежали трое полицейских и силой затащили ее в автобус, где уже было несколько десятков человек.

«Когда меня задерживали, мне вывернули руку, начали крутить, как какую-то террористку. Я несколько раз теряла сознание. Скорую мне полиция не вызвала, хотя об этом просили несколько раз. В бессознательном состоянии меня затащили в автобус, позже меня в нем поставили на колени. Я просто была шокирована. Когда пришла в себя, то поняла что кроме меня в автобусе было еще около 30 человек. Звонить родным и адвокату запретили», - пожаловалась женщина.

Ее доставили в райотдел, где правоохранители заявили, что задержали ее за нарушение карантина и неповиновение полиции. Теперь женщине грозит штраф в 17-35 тысяч гривен за первое нарушение и еще один – за второе.

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