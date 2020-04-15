15 лютого в Україні важливий день – Страсна середа 2020, ми розповімо, що заборонено робити.

Страсний тиждень і Страсна седмиця – це період, коли згадують останні дні Ісуса Христа перед розп'яттям, кожен її день називається Великим. Відповідно до Святого письма, в середу Син Божий провів у домі Симона прокаженого у Віфанії. Тієї ж ночі фарисеї задумали схопити Спасителя і відправити на страту.

Вдень жінка-грішниця помазала Ісуса дорогим маслом – світом, ніж передбачила його майбутнє поховання. А в один з Апостолів, Юда Іскаріот, вирішив видати Христа за 30 срібників. Тому під час служби в храмах священики прославляють грішницю і засуджують вчинок учня Ісуса.

Страсна середа 2020 продовжує Великий піст. Як і в інші дні Страсного тижня, потрібно дотримуватися сухоядения, а значить, не можна їсти нічого, крім сирих овочів, фруктів, горіхів, хліба і води.

Під час карантину навіть священики просять українців залишатися вдома. При цьому в церкві не мають право відмовити у сповіді, якщо дотримуються всі запобіжні заходи.

У Велику середу прийнято готувати будинок до світлого свята Пасхы: прибирати, вибивати килими, виносити сміття, викидати непотрібні речі, прикрашати квітами. У цей день необхідно закінчити всі термінові роботи в полі, саду і на городі. Ще можна купити продукти для приготування пасок, а також яйця на фарбування. Народні прикмети говорять, що яйця, куплені в цей день, набагато довше залишаються свіжими.

Поки не закінчиться Страсна середа 2020 категорично не можна робити наступне:

шити й вишивати;

лаятися;

голосно розмовляти, шуміти;

носити спокусливу одяг.

Прикмети підказують, що людям, пов'язаним з торгівлею, 15 квітня треба веселитися – тоді незабаром прийдуть великі доходи. Крик ворон обіцяє фінансові втрати, а от якщо вони літають високо в небі – буде добра і ясна погода.

Наводимо ще кілька погодних прикмет:

у Страсну середу вже зійшов лід – буде хороший улов риби;

вода в річках тече повільно – чекай неврожай;

подали голос перепілки або глухарі – буде багато хліба;

воркують голуби – можна готуватися до потепління;

клин журавлів пролетів на південь – до невдалого році і мізерного врожаю;

ворони високо в небі граються – до ясної погоди, сонячної.

Розповідаємо також, яке свято можна відзначити 15 квітня – це Міжнародний день культури, а також День екологічних знань. В Україні – День працівників кримінального розшуку України. Крім того, 15 квітня іменини справляють Георгій, Григорій, Юхим і Тит.

Нагадаємо, Страсний тиждень 2020: що можна і не можна робити по днях.

Як повідомляла Politeka, Страсний тиждень 2020: історія, значення, традиції і заборони свята.

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