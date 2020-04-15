"Пацани, як і тоді, перші поїхали рятувати людей"

Українці захоплюються і дякують бійцям ДСНС, які ось вже більше 10 днів борються з масштабними пожежами в Чорнобильській зоні

Як передає Politeka.net, в мережі з'явилося фото з рятувальниками, які від втоми валяться з ніг і сплять прямо на землі в перервах між роботою. Фото настільки вразило українців, що реакція соцмереж не змусила себе довго чекати:

"Я вдячна цим хлопцям Спасибі !!!"

"Хлопці дихають радіацією через безголових людей!"

"Хлопці молодці !"

"Тримайтесь хлопці!"

"Вони спасли кожного з нас..."

"Пацани, як і тоді, перші поїхали рятувати людей. І тоді на них практично поклали, як і зараз ...( Здоров'я їм Бережи їх Господи"

"Милі наші рятівники-пожежники! Спасибі величезне за Вашу нелегку працю в максимально жорстких умовах. Бажаю здоров'я, удачі і висипатися вдома, тому, що нікуди не треба їхати і нічого не потрібно гасити!"

"Герої нашого часу!"

Крім того, в мережі з'явилися історії рятувальників про небезпечні моменти, що виникли під час гасіння пожеж.

Так, водій-рятувальник Олексій Литвиненко з Бородянської бригади №31 розповів, як врятував від вогню КамАЗ: "Ми стояли в 30 метрах від вогню. Хлопці гасили, а я біля машини стояв. І шматок дровинячки падає. Вже під машиною горить. Я бігом погасив. Ми просто повинні були бігти, щоб не спалити ту ж машину. Дуже страшно".

Згідно оперативної інформації прес-служби ДСНС, станом на 14 квітня, в Зоні відчуження немає відкритого вогню, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Всього до гасіння пожеж у Чорнобильській зоні залучено 500 осіб та 110 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки та 3 гелікоптери.

Раніше ми повідомляли, за даними директора Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергія Зібцева, наступна пожежа в Чорнобильській зоні може виникнути вже через тиждень.

"У нас зазвичай пожежі починаються після 20 квітня. Тобто через 10 днів треба чекати другу хвилю", - зазначив експерт.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

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