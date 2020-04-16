Актор Євген Гришковець, який радів від приєднання Криму до РФ, зробив несподівану заяву

Російський режисер, актор Євген Гришковець, який не раз переконував, як добре жити з Росією і як погано з фашистами і бандерівцями раптом зрозумів, що "радості від приєднання Криму стало і стає все менше і менше. Як у Криму, так і в самій Росії".

Актор раптом виявив, що, незважаючи на інфляцію і постійні обстріли по всьому фронту, українці не повзуть на колінах до президента РФ Володимира Путіна з чолобитною, а мужньо готуються пережити негаразди, пише Укрінформ.

"Радість від того, що "українцям погано" затьмарюється тим, що від цього нашого "погано" ми не страждаємо так, як мали б страждати у відповідності з певною нам Путіним і путінцями долею. Дивно, але ніхто в Києві не мерзне... Ніхто не схаменувся", - зазначає він.

Він додав, що з Росії вдарили війна, власна агресія, санкції Заходу і азіатчина у владі. І стало якось боляче. І змусило подивитися на себе в дзеркало.

"Треба прийняти те, що якщо в України і українців претензії і питання в основному до нас, то у нас всі питання повинні бути тільки до самих себе. Треба зізнатися самим собі, що це ми самі втратили почуття реальності і бездарно розпорядилися тим багаторічним везінням, яке нам випало у вигляді високих цін на нафту" - говорить Гришковець.

Гришковець зазначив, що сьогоднішня Росія - це країна перемагаючої жадібності.

"Країна з урядом, який звик бути некомпетентним і відвикло соромитися своєї некомпетентності. Ми залишилися в ізоляції з керівництвом, яке звикло всі проблеми від своєї некомпетентності, бездарності й невгамовної жадоби закидати і закидати грошима, рахунки яким це керівництво не знала і знати не бажав", - несподівано заявив актор.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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