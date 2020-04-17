У 2020 році деяких бюджетників позбавлять доплат через скорочення видатків бюджету

Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, повідомляє «ТСН.Ранок».

Йдеться про одноразову доплату в розмірі 21 тисяча гривень, яку повинні були виплачувати молодим вчителям. Як заявляла екс-міністр освіти Ганна Новосад, такі виплати повинні були отримати близько 74 тисяч молодих вчителів, чий стаж менше 10 років.

Наголошується, що доплати урізали через пандемію. Як тільки епідемія пройде, їх обіцяють повернути.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський вже оголошував про скорочення зарплат деяких українців. Під час одного зі своїх звернень він заявив, що з квітня зарплати держслужбовців зменшать. Під час карантину вони не будуть перевищувати 47 тисяч гривень.

В уряді вже підрахували, що урізання зарплат дозволить заощадити як мінімум 1,5 мільярда гривень для бюджету. Зеленський підкреслив, що в такий важкий час держслужбовці повинні «підтягнути пояси». Нововведення торкнуться суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ та інших держустанов.

Крім цього, президент обіцяв, що скорочувати зарплати вчителів і стипендії студентів під час карантину не будуть. Як бачимо, вчителів все ж позбавлять доплат.

Нагадаємо, що українських топ-чиновників позбавлять "космічних" зарплат: кому доведеться "затягнути пояси".

Як раніше повідомляла Politeka, Володимир Зеленський проговорився про урізання зарплат, українці приголомшені: «зайвий раз не поїдуть відпочивати».

Також Politeka інформувала, що Зеленський осоромився перед українцями через мільйон доларів: "Упс, помилочка вийшла".