Фахівець повідомив, чим обернеться для українців пожежа біля ЧАЕС

Своїми спостереженнями поділився експерт з моделювання розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі, професор Іван Ковальц, пише видання Факты.

За його словами пожежа, який впритул підійшов до сховищ ядерних відходів і енергоблоків ЧАЕС, міг призвести до непоправних наслідків.

"Добре, якщо пожежа на цей раз дійсно остаточно загасили. Справа в тому, що 6 квітня вже звітували про те, що пожежа згашена. Залишалося якесь тління. А потім все знову загорілося. Так що подивимося, як буде на цей раз. Я сумніваюся, що вони просто так взяли і все загасили повністю. Швидше за все, вогонь просто вдалося зупинити біля енергоблоків і локалізувати вогнища загоряння", - зазначив учений.

Експерт зауважив, що якщо б вогонь добрався до сховища, то катастрофи було б не уникнути.

"Під час пожежі обговорювалися різні ризики, але про те, що може загорітися сховище ядерних відходів, ніхто навіть не говорив. Є таке поняття, як "повторна критичність", тобто повторність ймовірності ядерної реакції. Чи може на це вплинути пожежа? Я ніколи не оцінював. Ризик був. Мізерний, але був. Теоретично міг би статися навіть ядерний вибух. Це не виключено", - повідомив Ковальц.

Між тим, радник голови МВС Антон Геращенок показав карту вогнищ лісових пожеж у Київській та Житомирській областях.

Він повідомив, що в основному не горить ліс, а лісова підстилка - суха торішня трава, очерет і тільки в разі сильних поривів вітру має місце верхову пожежу.

За попередніми даними, прогоріло близько 7800 га лісової підстилки.

«Вчора було 15 вогнищ. Сьогодні до ранку було ліквідовано 6 і локалізовано ще 5. По 4-му - працюємо. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний поїзд, близько 100 одиниць спецтехніки і понад 600 чоловік особового складу», - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, що потужна пожежа охопила ресторан у Києві, чорний дим видно здалеку: кадри НП.

Як раніше повідомляла Politeka, з'явилися кадри з епіцентру нового пекла в Україні, і це не Чорнобиль.

Також Politeka інформувала, що отруйний дим накрив Київ: скільки триватиме небезпека, прогноз синоптиків невтішний.