Специалист сообщил, чем обернется для украинцев пожар возле ЧАЭС

Своими наблюдениями поделился эксперт по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде, профессор Иван Ковальц, пишет издание Факты.

По его словам пожар, который вплотную подошел к хранилищам ядерных отходов и энергоблоков ЧАЭС, мог привести к непоправимым последствиям.

"Хорошо, если пожар на этот раз действительно потушили окончательно. Дело в том, что 6 апреля уже отчитывались о том, что пожар потушен. Оставалось какое-то тление. А потом все снова загорелось. Так что посмотрим, как будет на этот раз. Я сомневаюсь, что они прямо так взяли и все потушили полностью. Скорее всего, огонь просто удалось остановить возле энергоблоков и локализовать очаги возгорания", - отметил ученый.

Эксперт подметил, что если бы огонь добрался до хранилища, то катастрофы было бы не избежать.

"Во время пожара обсуждались всякие риски, но про то, что может загореться хранилище ядерных отходов, никто даже не говорил. Есть такое понятие, как "повторная критичность", то есть повторность вероятности ядерной реакции. Может ли на это повлиять пожар? Я никогда этого не оценивал. Риск был. Мизерный, но был. Теоретически мог бы произойти даже ядерный взрыв. Это не исключено", - сообщил Ковальц.

Между тем, советник главы МВД Антон Геращенко показал карту очагов лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Он сообщил, что в основном горит не лес, а лесная подстилка - сухая прошлогодняя трава, камыш и только в случае сильных порывов ветра имеет место верховой пожар.

По предварительным данным, прогорело около 7800 гектаров лесной подстилки.

«Вчера было 15 очагов. Сегодня к утру было ликвидировано 6 и локализовано ещё 5. По 4-ем - работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, около 100 единиц спецтехники и более 600 человек личного состава», - отметил Геращенко.

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