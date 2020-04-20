Українці незабаром можуть зіткнутися з нестачею води через швидке обміління озер і річок

Про це пише Сьогодні.

В Держагентстві водних ресурсів України вже попередили, що в 2020 році вперше буде масове обмеження використання води.

Але це не пов'язано з подачею води. На сьогоднішній день запаси питної води знаходяться на звичайному рівні, але недолік води відчують на собі аграрії.

"У кожного водокористувача є дозвіл на спеціальне використання. Там є ліміти забору води. Ми просто говоримо, що на такий-то період ваш ліміт зменшений. І ви, відповідно, маєте право забирати лише обмежену кількість води", - заявив в. о. голови Держагентства водних ресурсів Михайло Хорев у коментарі журналістам.

Мова йде про зрошення полів, на яких не вистачає вологи. Сьогодні в країні також збільшується кількість регіонів, де без зрошення агробізнес вести неможливо, тому Херсонська область ризикує стати пустелею.

Тому тепер аграрії можуть не розраховувати на таку кількість води для поливу, як це було раніше. Також експерти попереджають, що проблеми проявляються в тих регіонах, де раніше не було посухи.

Раніше ми вже розповідали, що Україна стоїть на порозі екологічної катастрофи. Екологи WWF попереджають, що у країні погіршується стан прісноводних ресурсів.

"Це знищує природний водний "буфер" - здатність ландшафту накопичувати і зберігати воду, впливає на якість води та її баланс в цілому", - сказано у звіті.

Також фахівці попередили, що в травні на українських полях може бути посуха.

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