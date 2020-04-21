Скандальний російський актор Михайло Пореченков злякався, що "геноцид" перекочує з України в РФ
Як повідомляє Politeka.net про це артист розповів російським ЗМІ. Він поділився з журналістами подробицями роботи над фільмом "Піддубний".
Картину знімали з 2012 по 2014 рік. Зйомки проходили в Росії, США і кількох українських містах: Києві, Феодосії, Севастополі. А незабаром після виходу фільму почалася окупація Криму і війна на Донбасі.
Згадуючи мирний час, Михайло Пореченков не стримався і принизив Україну. Він дорікнув країну в бідності і назвав критику незаслуженої.
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«Коли ми знімали картину «Піддубний», ми не могли уявити, що таке почнеться. І ми спокійно жили і знімали в Україні. І говорили по-російськи. І тоді ніяких подій не було і в помині, і ми спокійно існували в пограбованої, злиденній, приниженою країні, яка є нашим найближчим сусідом. А коли вийшла картина «Піддубний», її розірвали на шматки, та вже потім не пустили в Україну, звинувачуючи нас у всіх страшних гріхах...», - зазначив він.
Крім того, Михайло Пореченков заявив, що в Україні відбувається геноцид росіян. За словами російського актора, явище можна порівняти з історично визнаним винищенням євреїв та вірмен. Він також припустив, що явище може перекочувати в Росії:
«Геноцид єврейського народу визнали, вірменського - визнали; а геноцид російського народу не визнають, хоча він триває в Україні і може прийти сюди».
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