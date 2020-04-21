Українців очікує індексація пенсійних виплат
Як виявилося, в результаті індексації у травні деякі пенсіонери можуть залишитися без підвищень.
Так, люди пенсійного віку, які отримують виплати на спеціальних умовах, також не отримають підвищені пенсії ті, хто має фактичний розмір виплати більше розрахункового – не отримають підвищення. Про це йдеться в нормативній документації Пенсійного фонду, пише Апостроф.
Причиною такого назвали те, що індексувати пенсії будуть виходячи з розрахункового розміру виплати, а не фактичного. Іншими словами, якщо фактичні виплати вже вище на 11%, то пенсія залишиться колишньою.
В ПФУ кажуть, що при перерахунку пенсій у травні цього року надбавку отримають 10,2 мільйона пенсіонерів з 11,4 млн усього – без надбавки залишаться 1,2 млн українців пенсійного віку.
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У середньому підвищення складе 260 гривень, крім того, мінімальна виплата по стажу буде підвищено в кінці весни до 2100 гривень.
Нагадаємо, згідно з нововведеннями, для виходу на пенсію в 2028 році українцям необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Однак експерти підрахували, що до зазначеного терміну такого стажу не будуть мати близько половини пенсіонерів.
Відзначимо, до 5 років відсутнього стажу можна докупити, за кожен рік доведеться викласти близько 25 тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що для того, щоб перерахунок пенсій був зроблений, пільговикам необхідно подати відповідну заяву в електронному вигляді.
Для цього українському пенсіонеру потрібно зареєструватися на офіційному порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису, після чого виконати ряд кроків.
В першу чергу, потрібно заповнити заяву на перерахунок і вибрати спосіб інформування по кожному з етапів обробки заяви.
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