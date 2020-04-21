Українців очікує індексація пенсійних виплат

Як виявилося, в результаті індексації у травні деякі пенсіонери можуть залишитися без підвищень.

Так, люди пенсійного віку, які отримують виплати на спеціальних умовах, також не отримають підвищені пенсії ті, хто має фактичний розмір виплати більше розрахункового – не отримають підвищення. Про це йдеться в нормативній документації Пенсійного фонду, пише Апостроф

Причиною такого назвали те, що індексувати пенсії будуть виходячи з розрахункового розміру виплати, а не фактичного. Іншими словами, якщо  фактичні виплати вже вище на 11%, то пенсія залишиться колишньою. 

В ПФУ кажуть, що при перерахунку пенсій у травні цього року надбавку отримають 10,2 мільйона пенсіонерів з 11,4 млн усього – без надбавки залишаться 1,2 млн українців пенсійного віку.

Популярні новини зараз

Кухар з "Танців з зірками" запалила з чоловіком в ліжку на камеру: "Обнімашки і не тільки"

Лорак з дочкою засвітилася з відомим красенем, Лазарєв кусає лікті: "Кароліна, визначся"

Неголений Дан Балан раптово перервав мовчання, Кароль не встоїть: "Вах, який красень"

Кабмін завдасть удару по українських пільговикам: кому не пощастить у першу чергу
Показати ще

У середньому підвищення складе 260 гривень, крім того, мінімальна виплата по стажу буде підвищено в кінці весни до 2100 гривень.

пенсіонери, пенсії

Нагадаємо, згідно з нововведеннями, для виходу на пенсію в 2028 році українцям необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Однак експерти підрахували, що до зазначеного терміну такого стажу не будуть мати близько половини пенсіонерів.

Відзначимо, до 5 років відсутнього стажу можна докупити, за кожен рік доведеться викласти близько 25 тисяч гривень.

пенсії, пенсіонер, гривні, гроші, гаманець

Раніше повідомлялося, що для того, щоб перерахунок пенсій був зроблений, пільговикам необхідно подати відповідну заяву в електронному вигляді.

Для цього українському пенсіонеру потрібно зареєструватися на офіційному порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису, після чого виконати ряд кроків.

В першу чергу, потрібно заповнити заяву на перерахунок і вибрати спосіб інформування по кожному з етапів обробки заяви.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово урізують: хто постраждає і що робити, щоб не втратити гроші.

Як повідомляла Politeka, українцям знову перерахують зарплати, офіційну заяву: на скільки зросте мінімалка.

Також Politeka писала, що змінено правила оплати комуналки, що потрібно знати й кого це торкнеться.