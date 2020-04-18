Украинским пенсионерам могут урезать пенсию из-за разовых подработок

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на рассказ киевлянки Тамары Аториной. Пенсионерка из столицы несколько раз участвовала в съемках телешоу в качестве киномассовки. Однако, дополнительный заработок принес больше проблем, чем могла подумать женщина.

По словам Тамары, она принимала участие в двух съемках в 2019 и 2018 году. За одну из них она получила 800 грн, а за вторую – 500 грн. При этом уже в конце года женщину ждал неприятный сюрприз: размер ее пенсии уменьшился сначала на 200, затем на 400, а потом и на все 900 грн.

Пенсионерка попыталась разобраться в том, что случилось, но ответ Пенсионного фонда ее неприятно удивил.

«Мне они сказали: "Вы вот нам прислали информацию, что вы работающая". Я принесла им книгу трудовую, что я не работаю уже с 2010 года», - рассказала Тамара.

Однако в Фонде заявили, что этих доказательств недостаточно. Пенсионерке пришлось просить акты оказанных услуг у организаторов съемок, чтобы прояснить ситуацию.

Сами же представители Фонда пояснили, что не снижали пенсию женщины, а только отняли индексацию, которую доплачивали в течение двух лет. По закону Тамара должна была предупредить Пенсионный фонд о разовой подработке. В таком случае ее бы не признавали трудоустроенной. Об этом рассказала адвокат Татьяна Романцова.

«Если пенсионер узнает, что будет где-то учавствовать, он обязан за 10 дней уведомить Пенсионный фонд в том, что будут обстоятельства, которые изменяют статус пенсионера. Пенсионный фонд в данном случае правильно поступил», - подчеркнула она.

Теперь Тамара не будет получать доплату, пока правительство заново не проиндексирует пенсии.

Напомним, пенсии пересчитают уже в мае: кто из украинцев не получит ни копейки.

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