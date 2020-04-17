Стало известно, как украинцы смогут оплатить коммуналку по льготным расценкам

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, этой возможностью смогут воспользоваться жители Киева.

По словам столичных властей, жители Киева смогут оплатить коммунальные услуги с учетом скидки.

Специальное предложение состоит в следующем: если украинец оплачивал коммунальные услуги до 20-го числа нынешнего месяца, тогда для него предусмотрена скидка в размере 10%.

Но власти также предупреждают, что продлённый льготный период не говорит о том, что коммунальные услуги и вовсе не нужно оплачивать.

На время карантина такое предложение распространяется на всех, кто оплатит услуги до конца текущего месяца.

Стоит отметить, что на фоне введенного карантина упал общий объем оплаты услуг ЖКХ. В качестве примера, в прошлом месяце даже не удалось достичь показателя в 80%.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить за коммуналку на карантине. В ближайшее время могут запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" украинских банков.

В Кабмине также добавили, что пенсионеры смогут оплачивать коммуналку непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав заранее соответствующую услугу по телефону.

Также мы сообщали, что в Украине начали выплачивать пенсионерам первые дополнительные компенсации. В ПФУ подчеркнули, что начались выплаты к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривень после того, как были перечислены выплаты работающим льготникам.

В ПФУ добавили, что пенсии поступят получателям на счета в соответствующих банках или будут доставлены почтальонами "Укрпошты" домой.

Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.

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