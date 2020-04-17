Эксперты считают, что, несмотря на карантин, минимальная зарплата в Украине в 2020 году вырастет

Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, который опубликовали в Министерстве экономики. Согласно прогнозу, в 2021 году среднегодовая минимальная зарплата вырастет более чем на 400 гривен и составит 5134 гривен. По состоянию на апрель 2020 года, среднегодовая минималка по Украине составляет 4723 гривен. То есть, роста минималки стоит ожидать в ближайший год.

Тем временем, в Пенсионном фонде Украины сообщили, что за месяц средняя зарплата в Украине выросла на 76 гривен. Как известно, ПФУ использует показатель средней заработной платы для расчета пенсий.

Показатель зарплаты для расчета пенсий в начале года составлял 9 581 гривен, а в феврале показатель установили на уровне 9 658 гривен. А вот средняя зарплата за весь 2019 год составляла 9 205 гривен. Как видим, зарплата растет, правда, слишком медленными темпами.

Ранее мы писали, что в мае 2020 года украинским пенсионерам пересчитают выплаты. Пенсии будут проиндексированы, в результате чего она вырастет как минимум на 100 гривен. Если же после индексации прибавка будет меньше 100 гривен, в правительстве обещают установить доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Напомним, что выплаты отменяются: Рада приняла радикальное решение, кого оставят без денег.

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