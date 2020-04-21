Українські спецслужби спочатку карантину виявили сотні агітаторів, які брехали про вірус з Китаю

Як повідомляє Politeka, про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про вірус з Китаю. Також заблоковано понад 2 тисяч інтернет-співтовариств з загальною аудиторією 800 тисяч користувачів», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ направила в Нацполицию. Половина порушників вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку.

«Встановлено, що 10 з 207 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Щодо них СБУ почала кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України)», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Зокрема, стверджують в СБУ, агітатори працювали в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому.

«У Кіровоградській області діяла ціла мережа антиукраїнських агітаторів. Вони розповсюджували в інтернеті не тільки фейки про карантин, але і матеріали терористичного спрямування і навіть вербували українців у так званих «Л/ДНР». Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання організатора мережі вилучена комп'ютерна техніка і засоби зв'язку з матеріалами, які підтверджують причетність до скоєння злочину», - стверджують силовики.

За цим фактом слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

СБУ встановлює контакти фігурантів справи зі спецслужбами РФ, обставини, розподіл ролей і рівень поінформованості всіх учасників мережі з реальною метою цих інформаційних атак проти України.

Агітатор на Полтавщині адміністрував більше 10 спільнот, які поєднували майже 20 тисяч користувачів. На цих ресурсах він розміщував деструктивні публікації про перебіг пандемії COVID-19, заклики до сепаратизму і зміни меж території України, перекручені факти про День перемоги над нацизмом.

Інформацію для своїх публікацій агітатор брав з пропагандистських інтернет-видань РФ. Для конспірації зловмисник виїжджав в іншу область, звідки «постився» фейкові новини. Кошти на поїздки він отримував від російських кураторів.

Під час обшуку за місцем проживання у агітатора виявили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, що СБУ викрила сотні кремлівських агентів, які діяли в Інтернеті: подробиці.

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