Українці, у яких через карантин уже закінчуються гроші, влаштували бунт

З самого ранку в середу, 22 квітня, підприємці, які торгують на міських ринках, прийшли протестувати під мерію Мелітополя і перекрили центральну вулицю міста. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Поліція спробувала вплинути на події і пригрозила учасникам зборів штрафами, але людей це не зупинило.

Ніхто не став розходитися і почалися зіткнення між правоохоронцями і протестущими.

Поліція схопила за руки жінку, за неї стали заступатися інші учасники протесту. "Не чіпайте її", - кричали з натовпу.

Протестувальники заявляють, що для них набагато страшніше вірусу те, що нічим годувати сім'ї.

На питання, навіщо прийшли, відповідають: "Дуже їсти хочеться". Люди кажуть, що грошей їм може вистачити ще на тиждень.

Учасники акції заявляють, що норми карантину несправедливі. Працівників ринків обурює, що їм заборонили торгувати, тоді як великі магазини продовжують працювати. Протестувальники переконані, що підхопити вірус у приміщеннях супермаркетів набагато легше, ніж на ринках на відкритому повітрі.

Прийшли протестувальники і під Мелітопольський міський районний центр зайнятості. На період карантину багато підприємств припинили свою діяльність, і люди залишилися без роботи. Крім того, повернулися додому ті, хто раніше був на заробітках за кордоном. На сьогодні в місцевій службі зайнятості є всього 28 вакансій.

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