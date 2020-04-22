Уряд прийняв рішення, в рамках підтримки українців під час епідемії, послабити правила отримання субсидій

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Команда Зеленського", українці відтепер зможуть отримати субсидію, навіть якщо мають заборгованість за комунальні послуги за 3 місяці. Таке рішення уряд ухвалив 22 квітня на своєму засіданні.

Раніше, якщо комунальні послуги не сплачувалися більше 2 місяців, перепризначити субсидію було неможливо.

Нагадаємо, Кабмін вирішив збільшити в 1,5 рази норми на використання комунальних благ у зв'язку з тим, що через карантин люди стали більше перебувати вдома.

Вже вступила в силу постанова уряду про субсидії, через що розмір пільг повинен зрости на 300 гривень. Доплати торкнуться і пільговиків, їм також розрахують розмір пільги за підвищеними на 50% нормам.

В умовах карантину були збільшені норми не на всі види послуг, а лише на п'ять: користування гарячою і холодною водою, водовідведення, газ і електроенергію (і те, і інше – тільки для побутових потреб, а не для опалення житла). На опалення, утримання будинків та прибудинкової території, вивезення сміття та інші послуги, в тому числі: обслуговування будинкових лічильників тепла, води і газу - соціальні норми, в межах яких дають субсидію, змінені не були.

Згідно з підрахунками, в місяць українські родини будуть додатково отримувати близько 400 гривень. А ось самотнім пенсіонерам додадуть до субсидії не більше 150 грн.

Нагадаємо, оплата комуналки по телефону: Кабмін уточнив деталі, як скористатися послугою.

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