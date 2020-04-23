Режисер Микита Міхалков вважає українців невдячним народом

Як відомо, в РФ повністю заперечують свою участь у конфлікті на сході України, але Михалков впевнений, що відкрита війна між двома країнами — цілком допустима річ.

Як зазначає режисер — це саме Україна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча ніяких причин для цього немає.

Крім того, він не розуміє таке ставлення українців до Росії.

"Ми дали вам все — свободу, газ. Ви за нього сплачуєте. Сім'ї живуть на дві країни. Все відмінно. Так чому ж зараз все змінилося?", - дивується він.

Тепер же, впевнений Міхалков, повернути свою перевагу над Україною РФ може лише за допомогою «війни і крові».

Зазначимо, що Михалков включений у список осіб, що загрожують національній безпеці України.

Режисер також відомий своєю антиукраїнською позицією, яку неодноразово висловлював в різних інтерв'ю.

А от російський композитор Ігор Крутой назвав росіян та українців братніми народами, а війну - штучною спробою посварити два народи.

Також ми повідомляли, що російський музикант Юрій Лоза вважає, українці перетворилися в "нетямущих" людей.

За його словами українці "довели країну до ручки", а антиросійський настрій з'явився відразу після розвалу СРСР.

Нагадаємо, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.

Як повідомляла Politeka, очманілий Міхалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.

Також Politeka писала, що скандальний Михалков "передбачив" Україні лякає майбутнє.



