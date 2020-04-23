Режиссер Никита Михалков посчитал украинцев неблагодарным народом

Как известно, в РФ полностью отрицают свое участие в конфликте на востоке Украины, но Михалков уверен, что открытая война между двумя странами — вполне допустимая вещь.

Как отмечает режиссер — это именно Украина проводит агрессивные действия в сторону соседа, хотя никаких причин для этого нет.

Кроме того, он не понимает такое отношение украинцев к России.

"Мы дали вам всё — свободу, газ. Вы за него платите. Семьи живут на две страны. Всё отлично. Так почему же сейчас всё поменялось?", - недоумевает он.

Теперь же, уверен Михалков, вернуть свое превосходство над Украиной РФ может лишь с помощью «войны и крови».

Отметим, что Михалков включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Режиссер также известен своей антиукраинской позицией, которую неоднократно высказывал в различных интервью.

А вот российский композитор Игорь Крутой назвал россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа.

Также мы сообщали, что российский музыкант Юрий Лоза считает, украинцы превратились в "бестолковых" людей.

По его словам украинцы "довели страну до ручки", а антироссийский настрой появился сразу после развала СССР.

Напомним, раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.



