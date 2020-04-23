Украинский президент Владимир Зеленский обратился к народу

Свое видеобращение гарант опубликовал в сети, пишет Politeka.net. Так, Зеленский рассказал, что в Украине начинаются клинические тестирования отечественного препарата для борьбы с китайским вирусом.

К слову, уже завтра регионы получат 200 тысяч украинских ПЦР-тестов.

Зеленский надеется, что исследования официально подтвердят эффективность препарата и тем самым спасет много людей.

Отправленные в Италию украинские врачи скоро вернутся на Родину.

Также президент затронул тему 1,2 млрд евро, которое в нашу страну направил Евросоюз. Данную сумму направят на борьбу с последствиями вируса.

Зеленский добавил что в нашу страну уже доставили 12 млн масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков.

Кроме того, украинский гарант согласен с решение правительства о продлении карантина до 11 мая.

Также президент призвал поднять уровень знания иностранных языков во время карантина и напомнил о необходимости соблюдение карантинных мер.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что пандемия китайского вируса указала на главные проблемы в украинской медицине.

По его словам, в условиях карантина и пандемии вируса украинцы стали свидетелями того, как провалилась медицинская реформа.

Владимир Зеленский также добавил, что к началу эпидемии в Украине были неработающие лаборатории, просроченные маски и недостаточное количество аппаратов ИВЛ.

Ранее сообщалось, что год назад, во время предвыборной гонки еще кандидат Владимир Зеленский пообещал украинцам "конец эпохи бедности".

Прошло уже немало времени и жители страны решили оценить изменения. Выводы оказались неутешительными - многие сообщили, что не стали жить лучше за этот год.

Напомним, что Зеленский с размахом отметил годовщину своей победы: первые подробности.

Как сообщала Politeka, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Также Politeka писала, что уставший Зеленский делегировал свои полномочия другим: "Не интересно...".