Украинский президент Владимир Зеленский обратился к народу
Свое видеобращение гарант опубликовал в сети, пишет Politeka.net. Так, Зеленский рассказал, что в Украине начинаются клинические тестирования отечественного препарата для борьбы с китайским вирусом.
К слову, уже завтра регионы получат 200 тысяч украинских ПЦР-тестов.
Зеленский надеется, что исследования официально подтвердят эффективность препарата и тем самым спасет много людей.
Отправленные в Италию украинские врачи скоро вернутся на Родину.
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Также президент затронул тему 1,2 млрд евро, которое в нашу страну направил Евросоюз. Данную сумму направят на борьбу с последствиями вируса.
Зеленский добавил что в нашу страну уже доставили 12 млн масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков.
Кроме того, украинский гарант согласен с решение правительства о продлении карантина до 11 мая.
Также президент призвал поднять уровень знания иностранных языков во время карантина и напомнил о необходимости соблюдение карантинных мер.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что пандемия китайского вируса указала на главные проблемы в украинской медицине.
По его словам, в условиях карантина и пандемии вируса украинцы стали свидетелями того, как провалилась медицинская реформа.
Владимир Зеленский также добавил, что к началу эпидемии в Украине были неработающие лаборатории, просроченные маски и недостаточное количество аппаратов ИВЛ.
Ранее сообщалось, что год назад, во время предвыборной гонки еще кандидат Владимир Зеленский пообещал украинцам "конец эпохи бедности".
Прошло уже немало времени и жители страны решили оценить изменения. Выводы оказались неутешительными - многие сообщили, что не стали жить лучше за этот год.
Напомним, что Зеленский с размахом отметил годовщину своей победы: первые подробности.
Как сообщала Politeka, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.
Также Politeka писала, что уставший Зеленский делегировал свои полномочия другим: "Не интересно...".