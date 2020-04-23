По рекомендациям Минздрава Украины, поминальные дни в 2020 году переносятся из-за эпидемии китайского вируса

Так, поминальные дни, которые традиционно проходят на следующие выходные после Пасхи, переносятся на Троицкую поминальную субботу - 6 июня. В этот день будет дозволено посещение кладбищ как священниками, так и мирянами.

Более конкретно ситуация с запретом посещения кладбищ по областям выглядит следующим образом:

- в Киевской области доступ граждан к кладбищам будет ограничен в период с 20 апреля по 3 мая. В это время туда не сможет ездить транспорт, за исключением грузовых автомобилей и спецтехники, задействованных в обрядах погребения.

- в Одесской области посещение кладбищ ограничили с 21 апреля до завершения карантинных мер.

- в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской и Сумской областях объявили, что кладбища в поминальные дни после Пасхи будут закрыты, гробки перенесены на 6 июня. Остальные же области призвали также последовать их примеру.

Отметим, во время поминальных дней в храмах страны будут проводиться поминальные богослужения, но только в присутствии священника и церковного хора. Миряне могут в течение недели передать в храм записки с именами людей, за кого надо помолиться. Но лучше передать информацию онлайн. При каждой Епархии есть официальные сайты и страницы конкретных церквей, где можно онлайн подать записки как о здравии, так и упокоении.

Ранее мы сообщали, Кабмин продлил карантин до 11 мая и объявил некоторые послабления. В частности, речь о поездках в общественном транспорте.

В постановлении правительства говорится, что в городской транспорт начнут пускать доноров крови. Кроме того, Кабмин разрешил привлечение к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра. Также внесены некоторые изменения в правила самоизоляции.

Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».