28 квітня в Україні відзначають Радоницю або гробки, які через карантин було прийнято рішення відкласти

Про це на своїй сторінці в Твіттер повідомив предстоятель Православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Politeka.net.

«Після свята Воскресіння Христового ми поминаємо наших померлих близьких, які відійшли у вічність. У цьому році, у зв'язку з карантином, ми молимося за них з дому, а не біля могил, як зазвичай. А звершення молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу», - заявив Епіфаній.

Відзначимо, що в цьому році Трійця випадає на 6 червня. Крім цього, можна буде подати онлайн-записки за упокій. Про це повідомили на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.

«У цю суботу та наступні за нею дні залишайте онлайн-записки з іменами тих, хто дорогий вашому серцю: спочилих батьків, братів і сестер, друзів, коханих. Просіть у Господа прощення гріхів померлих і дарування Царства Небесного всім тим, хто продовжує жити у вічності з Богом», - зазначили в ПЦУ.

Як відомо, поминальні дні в цьому році скасували через карантин. Згідно з традицією, на 9-й день після Пасхи віруючі відвідують кладовища, щоб принести померлим радісну звістку про Воскресіння Христа. В цьому році всіх віруючих переконливо просять утриматися від відвідування храмів та цвинтарів.

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