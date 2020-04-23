28 апреля в Украине отмечают Радоницу или гробки, которые из-за карантина было принято решение отложить

Об этом на своей странице в Твиттер сообщил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Politeka.net.

«После праздника Воскресения Христова мы поминаем наших усопших близких, отошедших в вечность. В этом году, в связи с карантином, мы молимся за них из дома, а не у могил, как обычно. А совершение молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу», - заявил Епифаний.

Отметим, что в этом году Троица выпадает на 6 июня. Кроме этого, можно будет подать онлайн-записки за упокой. Об этом сообщили на официальной странице ПЦУ в Facebook.

«В эту субботу и последующие за ней дни оставляйте онлайн-записки с именами тех, кто дорог вашему сердцу: усопших родителей, братьев и сестер, друзей, любимых. Просите у Господа прощения грехов умерших и дарения Царства Небесного всем тем, кто продолжает жить в вечности с Богом», - отметили в ПЦУ.

Как известно, поминальные дни в этом году отменили из-за карантина. Согласно традиции, на 9-й день после Пасхи верующие посещают кладбища, чтобы принести умершим радостную весть о Воскрешении Христа. В этом году всех верующих убедительно просят воздержаться от посещения храмов и кладбищ.

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