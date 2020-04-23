За рекомендаціями МОЗ України, поминальні дні в 2020 році переносяться через епідемію китайського вірусу

Так, поминальні дні, які традиційно проходять на наступні вихідні після Великодня, переносяться на Троїцьку поминальну суботу - 6 червня. В цей день буде дозволено відвідування кладовищ як священиками, так і мирянами.

Більш конкретно ситуація з забороною відвідування кладовищ по областях виглядає наступним чином:

- у Київській області доступ громадян до кладовищ буде обмежений у період з 20 квітня по 3 травня. У цей час туди не зможе їздити транспорт, за винятком вантажних автомобілів і спецтехніки, задіяних в обрядах поховання.

- в Одеській області відвідування кладовищ обмежили з 21 квітня до завершення карантинних заходів.

- в Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Вінницькій, Миколаївській та Сумській областях оголосили, що кладовища в поминальні дні після Великодня будуть закриті, гробки перенесені на 6 червня. Інші ж області також закликали наслідувати їх прикладу.

Зазначимо, під час поминальних днів у храмах країни будуть проводитися поминальні богослужіння, але тільки в присутності священика і церковного хору. Миряни можуть протягом тижня передавати в храм записки з іменами людей, за кого треба помолитися. Але краще передати інформацію онлайн. При кожній Єпархії є офіційні сайти і сторінки конкретних церков, де можна онлайн подати записки як про здоров'я, так і упокій.

Раніше ми повідомляли, Кабмін продовжив карантин до 11 травня і оголосив деякі послаблення. Зокрема, йдеться про поїздки в громадському транспорті.

В постанові уряду говориться, що в міський транспорт почнуть пускати донорів крові. Крім того, Кабмін дозволив залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов'язкового огляду. Також внесені деякі зміни в правила самоізоляції.

Нагадаємо, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».